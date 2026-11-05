Aydın'da 'bugün vereceğiniz bir karar' temasıyla organ bağışı bilinci pekiştirildi

Programın açılışı ve amacı:

Aydın Şehir Hastanesi, organ bağışına yönelik farkındalığı artırmak ve toplumda bağış bilincini güçlendirmek amacıyla "Bugün vereceğiniz bir karar, yarın bir hayata umut olabilir" temalı bir bilgilendirme programı düzenledi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve hastane çalışanları ile toplantıya katılanlara yönelik bilgilendirici oturumlar gerçekleştirildi.

Başhekim ve il sağlık müdürünün vurguları:

Programın açılış konuşmasını yapan Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, organ bağışının insan hayatına umut olan en değerli iyiliklerden biri olduğunu belirtti. Özbağçıvan, sağlık çalışanlarının organ bağışı konusunda farkındalık yaratma ve toplumda doğru bilginin yaygınlaştırılması noktasında önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ise konuşmasında organ bağışının duyarlı vatandaşlar ve fedakar sağlık çalışanlarının ortak çabasıyla hayat bulduğunu vurguladı. Dr. Şenkul, organ ve doku bağışının insanın yaşadığı derin hüznün içinden bir umut doğurabilmek anlamına geldiğini belirtti.

Programın kapanışı ve izlenen yöntemler:

Sunumların tamamlanmasının ardından program sona erdi. Etkinlik kapsamında katılımcılara organ bağışı konusunda doğru bilginin aktarılmasına odaklanıldı ve toplumda bağış bilincinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar paylaşıldı. Hastane yetkilileri, benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti.

AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NDE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ