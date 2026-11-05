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Osmaniye’de gece sağanağı heyelana dönüşünce çocuklar sırtlarda kurtarıldı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde gece boyu süren sağanak, Yukarı Karderesi'nde heyelana yol açtı; devrilen direk, 2 aracın hasarı ve çocukların sırtlarda tahliyesi kaydedildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:28

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Osmaniye’de gece sağanağı heyelana dönüşünce çocuklar sırtlarda kurtarıldı

olayın ayrıntıları:

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Yukarı Karderesi köyünde gece boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağış sonucu toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir elektrik direği devrildi ve 2 araç maddi hasar gördü. Yola sürüklenen toprak ve kaya parçaları ulaşımı engelledi.

mahsur kalanların kurtarılması:

Bölgede yolu kapanan yerlerde mahsur kalanlar arasında bulunan çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından sırtlara alınarak yakındaki güvenli bölgelere taşındı. Olay sırasında kurtarma işlemleri öncelikli olarak güvenli tahliyeye odaklandı.

yol açma çalışmaları:

Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Bölgede biriken toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi ve yolun güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

YOL ULAŞIMA KAPANIRKEN, MAHSUR KALAN ÇOCUKLAR VATANDAŞLAR TARAFINDAN SIRTLARDA TAŞINARAK...

YOL ULAŞIMA KAPANIRKEN, MAHSUR KALAN ÇOCUKLAR VATANDAŞLAR TARAFINDAN SIRTLARDA TAŞINARAK KURTARILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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