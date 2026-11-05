Osmaniye’de gece sağanağı heyelana dönüşünce çocuklar sırtlarda kurtarıldı

olayın ayrıntıları:

Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Yukarı Karderesi köyünde gece boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağış sonucu toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir elektrik direği devrildi ve 2 araç maddi hasar gördü. Yola sürüklenen toprak ve kaya parçaları ulaşımı engelledi.

mahsur kalanların kurtarılması:

Bölgede yolu kapanan yerlerde mahsur kalanlar arasında bulunan çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından sırtlara alınarak yakındaki güvenli bölgelere taşındı. Olay sırasında kurtarma işlemleri öncelikli olarak güvenli tahliyeye odaklandı.

yol açma çalışmaları:

Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Bölgede biriken toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi ve yolun güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

YOL ULAŞIMA KAPANIRKEN, MAHSUR KALAN ÇOCUKLAR VATANDAŞLAR TARAFINDAN SIRTLARDA TAŞINARAK KURTARILDI.