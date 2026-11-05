Öğrenciler dijital risklere karşı eğitildi: Bayburt'ta siber farkındalık programı

Bayburt'ta üniversite öğrencilerine siber güvenlik eğitimi verildi

Bayburt'ta SİBERAY programı kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bir dizi siber güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimler, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından verildi ve öğrencilerin çevrim içi ortamlarda karşılaşabilecekleri risklere karşı hazırlıklı olmalarını amaçladı.

Eğitimin içeriği ve ele alınan konular:

Programda, güvenli internet kullanımı, oltalama yöntemleri, bilişim suçları, dijital dolandırıcılık ve dijital bağımlılıkla mücadele gibi temel konular işlendi. Ayrıca katılımcılara kişisel bilgilerin korunması, sanal ortamda bahis ve kumarın riskleri ve bilgi kirliliğine karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgiler aktarıldı.

Amaç ve beklenen kazanımlar:

Eğitimlerin hedefi, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerinin dijital ortamdaki tehditleri tanımasını sağlamak ve kişisel güvenliklerini korumaya yönelik pratik önlemler kazandırmaktı. Katılımcıların, internet kullanımında daha bilinçli hareket etmeleri ve olası dolandırıcılık girişimlerini fark edip doğru adımları atmaları bekleniyor.

BAYBURT'TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ