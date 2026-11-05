İstanbul’dan kumandayla müdahale: Balıkesir’de uzaktan gerçekleştirilen böbrek ameliyatı

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran 34 yaşındaki bir hastanın böbreğindeki kanserli doku, İstanbul’dan kumandayla yönetilen robotik cerrahiyle eş zamanlı olarak alındı. İşlem öncesinde internet bağlantısı ve teknolojik altyapı defalarca sınanırken, robotik cerrahi cihazı da kapsamlı testlerden geçirildi.

ameliyat nasıl yapıldı:

Balıkesir Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Şakir Ongün operasyonun ayrıntılarını aktardı. Ongün, "Türkiye’de ilk defa tele cerrahi yöntemiyle, yani uzaktan bağlanılarak robotik bir cerrahiyi üroloji alanında gerçekleştirdik" diyerek, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Bülent Ölen ile birlikte yürütülen ameliyatın böbreği koruyarak tümörün çıkarıldığını belirtti. Operasyon sırasında robotun komutları İstanbul’dan verildi ve Balıkesir’deki ekip işlemleri anlık olarak takip etti.

Operasyonun güvenliğini sağlamak için iki ayrı deneyimli ekip hazır bulundu. Ongün, olası aksaklıklara karşı merkezde cerrahinin gerçekleştirilebileceğini ve Balıkesir ekibinin bu cerrahiyi uygulayabilecek yeterlilikte olduğunu vurguladı.

altyapı, gecikme ve test süreçleri:

Başhekim Bahadır Çağlar teknolojik altyapının yoğun testlerden geçtiğini, sistemin yaklaşık 50 milisaniyelik gecikmeyle çalıştığını aktardı. Çağlar, bunu karşılaştırmak için "göz kırpma süresinin 400 milisaniye olduğunu düşünürsek" ifadelerini kullanarak gecikmenin pratikte çok düşük kaldığını belirtti. Başhekim, tele cerrahi uygulamasının eş zamanlı olarak iki yerde daha nitelikli sağlık hizmeti sunma imkânı tanıdığını söyledi ve 1+1'in burada beklenenden çok daha güçlü bir sinerji yarattığını ifade etti.

Ameliyat öncesi cihaz ve bağlantı testleri ile ekip koordinasyonu üzerinde titizlikle duruldu; bu süreç, operasyonun başarıyla tamamlanmasında belirleyici oldu.

üniversitenin hedefleri ve iddialar:

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu, ameliyatı gerçekleştiren heyeti makamında kabul ederek yapılan işin önemine dikkat çekti. Oğurlu, teknolojik gelişmelere direnmenin "matbaaya karşı çıkmak" gibi geride kalmak anlamına geldiğini belirtti ve üniversitenin son üç yılda yaptığı yaklaşık 70 hoca transferiyle akademik kadrosunu güçlendirdiğini aktardı.

Rektör Oğurlu ayrıca altyapı eksikliklerinin giderildiğini, tıp fakültesi ve hastanedeki gelişimin somutlaştığını ve yeni bölümlerin, kliniklerin ile 64'er yataklı iki binanın Kasım ayında tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Başhekim Çağlar ise uygulamanın Türkiye açısından bir ilk olduğunu vurguladı ve "üniversitemizin son teknolojiye ulaştığını, nitelikli öğretim üyeleriyle bu teknolojiyi vatandaşımıza buluşturmuş olmanın bir sonucu" diyerek operasyonun yerel sağlık hizmetini hangi boyuta taşıyabileceğine işaret etti.

Bu operasyon, sağlıkta robotik ve uzaktan cerrahi uygulamalarının pratikte nasıl kullanılabileceğine dair somut bir örnek sundu. Hem teknolojik altyapı hem de insan kaynağı açısından eş zamanlı müdahalenin mümkün olduğunun gösterilmesi, benzer uygulamaların yaygınlaşmasının önünü açabilir.

BALIKESİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ'NE BAŞVURAN BİR HASTANIN BÖBREĞİNDE TESPİT EDİLEN KANSERLİ DOKU İSTANBUL'DAN MÜDAHALE EDİLEREK EŞ ZAMANLI OLARAK AMELİYAT EDİLDİ