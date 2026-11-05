Meclis divanı tamamlandı: Van TSO'da fevzi çeliktaş meclis başkanı seçildi

seçim süreci ve sonuçlar:

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Van TSO) 24 Ekim 2026'da başlayan seçimleri, 1 Kasım Pazar günü gerçekleştirilen Yönetim Kurulu, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyeleri seçimlerinin ardından bugün yapılan meclis divanı seçimiyle tamamlandı.

Tek listeyle yapılan ve kapalı zarf usulüyle yürütülen oylama sonucunda Mavi Liste adayı Fevzi Çeliktaş Meclis Başkanı olarak belirlendi. Meclis Başkan Yardımcılıklarına Mehmet Nuri Onay ve Seyfettin Abı, Meclis Kâtip Üyeliğine ise Bilgin Berge seçildi.

geçici divan ve açılış konuşması:

Meclis seçimi, Van TSO Meclis Üyeleri arasında yaşça en büyük üye Şefik Eren tarafından yönetildi. Eren konuşmasında, Van TSO'yu şehrin ticari hafızası olarak nitelendirerek önceki dönemlere ve katkı sunanlara şükranlarını iletti. Eren, "Ahilik kültüründen aldığımız mirasla, ticaretin sadece kazançtan ibaret olmadığını; dürüstlüğün, adaletin ve toplumsal dayanışmanın en büyük değerimiz olduğunu her zaman hatırladık, hatırlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Eren ayrıca, "Önümüzdeki süreçte, sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun bilincindeyiz" diyerek şehrin ekonomik potansiyelinin artırılması, üyelerin sorunlarına kalıcı çözümler üretme ve Van'ı bölge merkezli ticaret üssü konumuna taşıma hedeflerinin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

yeni başkanın ilk mesajları:

Seçimin ardından söz alan Meclis Başkanı Fevzi Çeliktaş, ilk meclis toplantısında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek geçmiş dönem görev yapanları saygıyla andı. Çeliktaş, görevin kapsamına ilişkin olarak 5174 sayılı TOBB Kanunu'na atıfta bulunarak meclisin görevlerini şöyle özetledi: stratejik yön belirleme, meslek komitelerinden gelen kararları karara bağlama, bütçe ve mali tabloları onaylama, bölge ekonomisinin gelişimine yönelik projeleri denetleme ve kentin ticari hayatına yön veren temel politikaları oluşturma.

Yeni dönemde "hepimiz renk körü olacağız" diyen Çeliktaş, siyasal, kimliksel veya bireysel ayrımlar gözetmeksizin oda çatısı altında herkese eşit mesafede olunacağının altını çizdi. "Biz bu şehirde birlikte yaşayan, aynı sokaklarda yürüyen, aynı düğünlerde halay çeken ve aynı taziyelerde ağlayan insanlarız" sözleriyle birlik ve saygı çağrısı yaptı.

Çeliktaş, Van'ın tarihi potansiyeli, turizmi, dış ticareti, tarımı, hayvancılığı ve jeopolitik konumuna dikkat çekerek, kurumsal kapasitenin etkin kullanımı için turizm, inşaat, imar, tarım-hayvancılık, taşımacılık ile ulusal ve uluslararası çalışma komisyonları kurulacağını açıkladı. Ayrıca ticaretin önünü açma, kurumsal kapasiteyi büyütme ve ortaklık kültürünü geliştirme hedeflerini yineledi.

Yeni yönetim organlarına seçilen Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Onay ile Meclis Kâtip Üye Bilgin Berge de yaptıkları kısa konuşmalarda yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Meclis üyesi İrem Bayram ise yeni dönemin Van iş dünyası için hayırlı olmasını temenni ederek seçim sürecinin geride bırakıldığını, farklı görüşlerin aynı çatı altında birleştiğini ve Van'a değer katılacak bir dönem beklentisini paylaştı.

Seçimin ardından önceki dönem Meclis Başkanı Turan Avcı, görevi resmen Fevzi Çeliktaş'a devretti. Yeni meclisin önümüzdeki dönemde kentin ekonomik gündemine yön verecek kararlar alması bekleniyor.

VAN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NIN (VAN TSO) 24 EKİM 2026 TARİHİNDE BAŞLAYAN SEÇİMLERİ BUGÜN GERÇEKLEŞEN MECLİS DİVANI SEÇİMİYLE TAMAMLANDI.