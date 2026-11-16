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Çanakkale'de atık taşıma araçlarına mevzuat odaklı denetim

Çanakkale İl Müdürlüğü ekipleri, lisanslı iki firmanın tehlikeli atık taşıma araçlarını tebliğ hükümlerine göre sahada denetledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Emre Koç

Çanakkale'de atık taşıma araçlarına mevzuat odaklı denetim

Denetimin kapsamı

Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından il sınırları içinde tehlikeli atık taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetim, Atıkların Karayolunda Taşınması Tebliği kapsamında yürütüldü.

İlde tebliğ çerçevesinde lisans sahibi olan 2 adet firma bulunuyor; denetimler bu firmalara ait taşıma araçları üzerinde yapıldı.

Saha denetimi ve kontrol edilen unsurlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personeli, araçların tebliğde belirtilen teknik özelliklere sahip olup olmadığını ve mevzuata uygunluğunu sahada kontrol etti. İncelemelerde belge uygunluğu, ekipman durumu ve araçların genel teknik özellikleri değerlendirildi.

Denetim sonucu tespit edilen hususlara ilişkin işlemler tebliğ hükümleri doğrultusunda yürütülecek şekilde kayda geçirildi.

ÇANAKKALE’DE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN TEHLİKELİ...

ÇANAKKALE’DE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN TEHLİKELİ ATIK TAŞIMA ARAÇLARINA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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