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Çanakkale'de diyabette erken tanı öne çıktı: hastanede eğitim ve tarama standı kuruldu

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde kurulan standta diyabet taramaları yapıldı; erken tanının ve düzenli kontrollerin önemi vurgulandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Çanakkale'de diyabette erken tanı öne çıktı: hastanede eğitim ve tarama standı kuruldu

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi

Çanakkale'de Dünya Diyabet Günü kapsamında, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde toplumda diyabet farkındalığını artırmak ve erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla bilgilendirme standı kuruldu. Etkinlik, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından 2026-2027 yılları için belirlenen Erken Harekete Geçin teması doğrultusunda planlandı ve uygulandı.

Etkinlikte uygulanan tarama ve bilgilendirme:

Standta görevli Diyabet Eğitimi Hemşireleri tarafından vatandaşlara diyabet risk testi uygulanarak parmak ucundan kan şekeri ölçümleri yapıldı. Ziyaretçilere diyabet tarama testlerinin önemi, hastalığın risk faktörleri, erken belirtiler ve korunma yolları hakkında detaylı bilgilendirme sağlandı. Ayrıca düzenli hekim kontrollerinin, erken tanı ile komplikasyonların önlenmesindeki rolü üzerinde duruldu.

Katılımcılar, kayıtlar ve etkinliğin hedefleri:

Etkinliğe hastane yöneticileri, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanları ile sağlık çalışanları destek verdi. Diyabet tanısı bulunan vatandaşlar, hastanede hizmet veren Diyabet Okuluna davet edilerek eğitim programına katılmaları için kayıtları gerçekleştirildi. Standa bilgi almak üzere gelen ve sağlık hizmeti alan vatandaşların etkinliğe gösterdiği ilgi yoğun oldu.

Gerçekleştirilen çalışma ile hedeflenen temel noktalar; diyabetin erken dönemde tespit edilmesi, düzenli sağlık kontrollerinin öneminin vurgulanması ve diyabetli bireylerin hastalık yönetimi konusunda bilinçlendirilmesiydi. Hastane yetkilileri etkinliğin benzer çalışmaların sürdürülmesine zemin hazırlayacağını belirtti.

ÇANAKKALE’DE DÜNYA DİYABET GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET...

ÇANAKKALE’DE DÜNYA DİYABET GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİNDE, DİYABET KONUSUNDA TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK VE ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA BİLGİLENDİRME STANDI KURULDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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