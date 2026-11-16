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Karahayıt'ta Derviş Evi çadırında siyasi buluşma: Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu katıldı

Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Karahayıt'taki Derviş Evi buluşmasında siyasi partiler ve teşkilat üyeleriyle kültürel ve siyasal temaslarda bulundu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karahayıt'ta Derviş Evi çadırında siyasi buluşma: Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu katıldı

karahayıt'ta geleneksel mekan yeni bir buluşmaya ev sahipliği yaptı

Devlet-i Aliyye Ocakları Genel Başkanı Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde düzenlenen program kapsamında bölgeye geldi. Organizasyon, Devlet-i Aliyye Ocakları Denizli İl Başkanı Resul Aytekin'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi ve farklı siyasi partilerden temsilciler ile teşkilat üyelerini aynı çatı altında topladı.

derviş evi çadırında sema ve sohbet:

Program, geleneksel kültür izlerini taşıyan Derviş Evi Çadırı'nda yapıldı. Etkinlikte sunulan sema gösterisi ilgiyle izlendi; gösteri sırasında katılımcılar kültürel miras ve tasavvuf geleneği üzerine sohbet etme imkanı buldu. Genel Başkan Osmanoğlu da davetlilerle birlikte gösteriyi takip ederek programın kültürel yönüne vurgu yaptı.

Buluşmada, HÜDA PAR Denizli İl Başkanı Hacı Şani ve Yeniden Refah Partisi Denizli teşkilatından Halkla İlişkiler İl Başkanı Ramazan Güneş gibi siyasi parti temsilcileri hazır bulundu. Farklı teşkilatlardan katılımlar, programın hem kültürel hem de siyasal diyalog açısından zengin bir zemine oturmasını sağladı.

siyasi temsilcilerle temas ve il yönetim kurulu toplantısı:

Sema gösterisinin ardından Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, programa katılan il yöneticileri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulundu. Katılımcılar arasındaki sohbetler, bölgesel meseleler ve teşkilat çalışmaları ekseninde sürdü.

Programın son bölümünde Devlet-i Aliyye Ocakları Denizli İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Resul Aytekin'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, sema gösterisi ve karşılıklı görüşmelerin ardından tamamlandı; etkinlik, Karahayıt'ın termal turizm kimliğinin ötesinde kültürel ve siyasi buluşmalara da ev sahipliği yapabileceğini gösterdi.

DEVLET-İ ALİYYE OCAKLARI GENEL BAŞKANI ŞEHZADE ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU, DENİZLİ&#039;DE SİYASİ...

DEVLET-İ ALİYYE OCAKLARI GENEL BAŞKANI ŞEHZADE ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU, DENİZLİ'DE SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ VE TEŞKİLAT ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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