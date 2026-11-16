Kask bir hayat: Kilis Valiliği'nden motosiklet sürücülerine güvenlik çağrısı

Kask bir hayat: Kilis Valiliği'nden uyarı

Kilis Valiliği, motosiklet sürücülerine yönelik kask kullanımının önemine dikkat çekerek trafik güvenliği çağrısında bulundu.

valiliğin paylaşımı:

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilendirme mesajında, motosiklet sürücülerinin ve yolcuların kask takmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Her yolculuğun sonunda kendilerini bekleyen sevdiklerinin olduğu hatırlatıldı ve sürücü ile yolcuların motosiklete binerken mutlaka kask takmaları istendi.

Paylaşımda "Bir kask, bir hayat, bir gelecek" ve "Kaskınız, kaskonuzdur" mesajlarıyla trafik kurallarına uyulması ve güvenli bir şekilde eve ulaşılması çağrısı yapıldı.

güvenlik vurgusu:

Valiliğin mesajı, kask kullanımının sadece yasal bir yükümlülük olmadığını, aynı zamanda sevdiklerinize sağ salim dönebilmenin en temel güvencesi olduğunu hatırlatıyor. Yetkililer, sürücüler ve yolculara bu konuda sürekli uyarıda bulunulacağını belirtti.

KİLİS VALİLİĞİNDEN "BİR KASK, BİR HAYAT" MESAJI