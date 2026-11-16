Dolar 50,3766 +0,06%
Euro 55,4973 +0,00%
Bist 11.946,87 +0,88%
Altın Gram 6.253,77 -0,65%
EUR/USD 1,1012 -0,14%
Brent Petrol 92,33 -0,75%
--°

Kask bir hayat: Kilis Valiliği'nden motosiklet sürücülerine güvenlik çağrısı

Kilis Valiliği paylaşımında motosiklet sürücüleri ve yolculara kask takmanın hayati olduğu vurgulandı; "Bir kask, bir hayat, bir gelecek" mesajı verildi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Kask bir hayat: Kilis Valiliği'nden motosiklet sürücülerine güvenlik çağrısı

Kask bir hayat: Kilis Valiliği'nden uyarı

Kilis Valiliği, motosiklet sürücülerine yönelik kask kullanımının önemine dikkat çekerek trafik güvenliği çağrısında bulundu.

valiliğin paylaşımı:

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilendirme mesajında, motosiklet sürücülerinin ve yolcuların kask takmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Her yolculuğun sonunda kendilerini bekleyen sevdiklerinin olduğu hatırlatıldı ve sürücü ile yolcuların motosiklete binerken mutlaka kask takmaları istendi.

Paylaşımda "Bir kask, bir hayat, bir gelecek" ve "Kaskınız, kaskonuzdur" mesajlarıyla trafik kurallarına uyulması ve güvenli bir şekilde eve ulaşılması çağrısı yapıldı.

güvenlik vurgusu:

Valiliğin mesajı, kask kullanımının sadece yasal bir yükümlülük olmadığını, aynı zamanda sevdiklerinize sağ salim dönebilmenin en temel güvencesi olduğunu hatırlatıyor. Yetkililer, sürücüler ve yolculara bu konuda sürekli uyarıda bulunulacağını belirtti.

KİLİS VALİLİĞİNDEN &quot;BİR KASK, BİR HAYAT&quot; MESAJI

KİLİS VALİLİĞİNDEN "BİR KASK, BİR HAYAT" MESAJI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nevşehir'de dönüş manevrası kazaya dönüştü: motosiklet sürücüsü minibüsün altınd...
images

Dağ yolunda kopan kaya Li ilçesinde aracın arkasını ezdi; yolcular yara almadan...
images

Kontrolsüz dönüş kazasında motosiklet sürücüsü minibüsün altında sıkıştı
images

Sayören yakınlarında kaza: takla atan araçta 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kastamonu Güney Karadeniz Jeoparkı jeolojik mirasına ulusal koruma kazandı

Nevşehir'de dönüş manevrası kazaya dönüştü: motosiklet sürücüsü minibüsün altında kaldı

Karabük'ün iki ilçesinde 103 kilometre sıcak asfaltla ulaşım güçlendi

KBÜ rektörü Kırışık kampüste yürüyen projeleri yerinde inceledi, öğrencilerle görüştü

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi