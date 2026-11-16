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Alkollü sürücünün direğe çarpması Adıyaman'da yaralanmayla sonuçlandı

Adıyaman'da alkollü sürücünün yönetimindeki motosiklet elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Alkollü sürücünün direğe çarpması Adıyaman'da yaralanmayla sonuçlandı

kaza ve müdahale:

Adıyaman merkez Bozbey Caddesi yakınlarında meydana gelen kazada, Mehmet Ali D. (32) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı, yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

yaralının durumu ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda sürücünün yüksek miktarda alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ADIYAMAN’DA, ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜSÜNÜN KULLANDIĞI MOTOSİKLETİN ELEKTRİK DİREĞİNE...

ADIYAMAN’DA, ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜSÜNÜN KULLANDIĞI MOTOSİKLETİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇAPMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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