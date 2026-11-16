Ani ısı değişimleri sağlığı nasıl bozuyor: uzmanların dikkat çeken uyarıları

Havalar soğurken vücudun uyum süreci

Mevsim geçişleri ve ani sıcaklık dalgalanmaları vücudun ısı dengesini bozarak bir dizi fizyolojik tepkiyi tetikliyor. Medicana Konya Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Şerife Önen bu adaptasyon mekanizmalarının bazen olumlu bazen de risk oluşturabileceğini belirtiyor. Derideki damarların büzüşmesi, iç organlara giden kan akışını etkileyebilir; bunun sonucu olarak ellerde ve ayaklarda üşüme, uyuşma ve soğukluk hissi gelişebiliyor.

Kalp-damar ve solunum sistemi üzerindeki etkiler:

Soğuk ve ani ısı değişimleri tansiyon ve nabız yükselmesine yol açabilir, bu da kalp-damar hastaları için dengesizlik riski doğurur. Solunum yollarında bronşların daralması öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere neden olabilir; bu durum KOAH ve astım gibi kronik solunum yolu hastalarında yakınmaların artmasına sebep olur. Ayrıca havalandırması yetersiz kapalı alanlarda bulunmak, viral ve bakteriyel enfeksiyonların bulaşma riskini yükseltir.

Kas-eklem, cilt ve ruhsal etkiler:

Soğuk nedeniyle kas ve eklem elastikiyetinin azalması romatizmal hastalıklar ve kas-eklem ağrılarında artışa yol açabilir. Ciltte nem kaybı kuruluk ve çatlaklıklara sebep olurken, gün ışığı süresinin kısalmasıyla birlikte melatonin ve serotonin dengesindeki değişiklikler depresyon, sabahları halsiz uyanma ve odaklanma güçlüğü gibi ruhsal şikayetleri tetikleyebilir. Ani ısı dalgalanmalarına adapte olmaya çalışırken bağışıklık sistemi zayıflayabilir, bu da enfeksiyonlara yatkınlığı artırır.

Pratik önlemler ve yaşam tarzı önerileri

Dr. Önen, bu süreçte günlük alışkanlıklarda yapılacak düzenlemelerin hastalık risklerini azaltmada etkili olduğunu vurguluyor. Öncelikle bol sıvı tüketimi, vitamin ve mineral açısından zengin beslenme ile vücudun savunma mekanizmalarının desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Uyku düzeninin korunması, stres yönetimi ve düzenli fiziksel egzersiz de adaptasyonu kolaylaştıran diğer temel unsurlar arasında yer alır.

Ayrıca rüzgârlı ve ani sıcaklık değişimi gösteren günlerde sinüzit ve migren şikayetlerinin artabileceği, alerjenlerin etkisiyle astım benzeri yakınmaların kötüleşebileceği hatırlatılıyor. Kapalı ve havasız ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmak, gerekiyorsa ortam havalandırmasını sağlamak enfeksiyon riskini azaltır.

Sonuç olarak, mevsim geçişlerinde vücudun verdiği sinyalleri göz ardı etmemek, özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin doktor kontrolünü aksatmaması ve basit yaşam tarzı değişiklikleriyle korunma sağlanması önem taşıyor. Uzmanlar, ani ısı değişimlerinin etkilerini azaltmak için bireysel önlemlere ve sağlık takibine özen gösterilmesini öneriyor.

Uzmanı uyardı: "Ani ısı değişimleri vücudun dengesini bozabiliyor"