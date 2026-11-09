Çanakkale'de doğayla iç içe yaşamı seçen Murat Divitçioğlu sandviç dükkanında esnaf oldu

Çanakkale'de doğayla iç içe yaşamı seçen oyuncu esnaflığa adım attı

Ünlü film, dizi ve reklam oyuncusu Murat Divitçioğlu (46), yoğun set hayatının dışındaki zamanlarını Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde geçiriyor. Oyuncu, Kazdağları sevgisi ve doğal yaşam arzusuyla üniversiteyi okuduğu bu bölgeye yerleşmeyi tercih etti; burada hem ailesiyle huzurlu bir hayat sürüyor hem de arkadaşının işletmesinde sandviç yaparak esnaflık yapıyor.

Neden Bayramiç'i seçti?:

Divitçioğlu, aile kurmasının ardından daha sakin bir yaşama geçmek istediğini belirtiyor. Oyuncu, Çanakkale'de tiyatro eğitimi aldığını ve uzun yıllar bu şehirde yaşadığını vurgulayarak Bursa Devlet Tiyatrosu'nda geçen yoğun oyunculuk döneminin ardından dizi ve reklam teklifleriyle şehir yaşamına geri döndüğünü aktardı. Bu süreçte hem kendisi hem de arkadaşı Barlas Balcı ile üniversite yıllarında kurdukları doğal yaşam hayalini Bayramiç'te hayata geçirdiklerini söyledi.

Çocuklarını şehir ortamında büyütmenin kendilerine uygun olmadığını ifade eden Divitçioğlu, burada çocuklarının parka, okula ve doğaya rahat ulaşabildiğini, tavukları ve sebze bahçeleriyle daha sakin bir yaşam sürdüklerini anlattı.

Set hayatı ile esnaflığın dengesi:

Oyunculuk kariyerine devam eden Divitçioğlu, çekimler için sık sık İstanbul'a gidip geldiğini belirtti. Kalan zamanlarında ise arkadaşı Barlas Balcı'nın işletmesinde müşterilerle ilgileniyor. Divitçioğlu, işletmedeki konseptin yerel damak tadına yeni seçenekler sunduğunu; müşterilerin kendi sandviçlerini tasarladıklarını ve bu yaklaşımın ilgi gördüğünü aktardı.

Divitçioğlu, bu seçimin kendilerine hem huzur hem de çocuklarına doğal bir çevre sunma imkânı verdiğini ifade etti: "Ben zaten Çanakkale’de okudum tiyatro bölümünü. Uzun yıllar Çanakkale de yaşadım, bölgeyi de biliyordum. Daha sonra işler başladı. Bursa Devlet Tiyatrosu’nda uzun yıllar oyunculuk yaptım. Daha sonra onun peşinden diziler, reklamlar geldi. ‘Kardeşlerim’de, daha sonra ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’nda oynadım. Şimdi de bir sürü reklamda oynadım. O yıllarda oturup konuşurduk, doğada yaşamak, organik tarımla uğraşmak hoşumuza giden şeylerdi."

İşletme ortağı ve arkadaşı Barlas Balcı ise Divitçioğlu ile birlikte çalışmanın müşteri ilgisini artırdığını belirtiyor. Balcı, insanların Murat Divitçioğlu'nu yıllardır ekranda tanıdıkları için dükkâna gelerek onunla sohbet etmek, fotoğraf çekilmek ve hazırlanan sandviçleri tatmak istediklerini söyledi ve oyuncunun samimi davranışlarının müşteriler üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ekledi: "Murat abi de sağ olsun çok mütevazi bir insan. Onlara sanki 40 yıldır dostlarıymış gibi, arkadaşlarıymış gibi güzel bir esnaf profili çiziyor."

Divitçioğlu ve Balcı'nın ortak fikri, Bayramiç'te tekrarlayan klasik sokak lezzetlerine alternatif sunmak ve şehirlilerde de bilinen bir konsepti doğaya taşımak oldu. Hem yerel halk hem de bölgeye gelen ziyaretçiler, doğal ortamda hazırlanmış ürünleri beğeniyor ve işletmeye ilgi artıyor.

Sonuç olarak, Murat Divitçioğlu'nun tercihi profesyonel yaşamı ile aile hayatı arasında bir denge kurmaya yönelik; oyuncu, setlere devam ederken Bayramiç'teki yaşam ve esnaflık deneyimiyle günlük hayatına farklı bir ritim katıyor.

Ünlü oyuncu Divitçioğlu Çanakkale'de doğada yaşayarak esnaflık yapıyor