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Hastanede güvenlik hattı güçlendiriliyor: sabotaj ve siber saldırı hazırlıkları artırıldı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde HAP kapsamında düzenlenen 2. sabotaj ve siber saldırı toplantısında dijital güvenlik ve kriz yönetimi güçlendirildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hastanede güvenlik hattı güçlendiriliyor: sabotaj ve siber saldırı hazırlıkları artırıldı

Hastanede güvenlik hattı güçlendiriliyor

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Yerleşkesi'nde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde sabotaj ve siber saldırılara karşı ikinci hazırlık toplantısı düzenlendi. Toplantı, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Özge Yurtseven başkanlığında gerçekleştirildi ve hastanenin tüm birim sorumluları katıldı.

dijital güvenlik ve hazırlık süreçleri:

Toplantıda öncelikle hastanenin dijital altyapısında olası tehditlere karşı alınabilecek tedbirler ve hazırlık süreçleri ele alındı. Katılımcılar, muhtemel siber risklere yönelik sorumluluk paylaşımı, erken uyarı mekanizmaları ve kurum içi iletişim kanallarının etkin kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Dijital güvenliğin güçlendirilmesi ve uygulama adımlarının karara bağlanması toplantının ana gündem maddeleri arasındaydı.

koordinasyon ve acil müdahale stratejileri:

Toplantıda ayrıca kriz anında uygulanacak yönetim stratejileri ve birimler arasındaki koordinasyon süreçleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi. İhtimal tehditlere karşı alınacak önlemler ile acil durum müdahale süreçlerinin nasıl işletileceği üzerinde duruldu. Katılımcılar, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesinin gerekliliğini öne çıkardı.

Hastane yönetimi, hizmet kalitesi ve hasta güvenliğinden ödün vermeden ihtimal risklere karşı hazırlık çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Yapılan toplantının, olası sabotaj ve siber saldırılara karşı kurum içi farkındalığı ve müdahale kabiliyetini artırmaya yönelik adımlar içerdiği vurgulandı.

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MUNCURLU YERLEŞKESİ’NDE, HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP)...

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ MUNCURLU YERLEŞKESİ’NDE, HASTANE AFET VE ACİL DURUM PLANI (HAP) KAPSAMINDA SABOTAJ VE SİBER SALDIRILARA KARŞI HAZIRLIK TOPLANTISININ İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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