Kış öncesi uyarı: derin su birikintileri ve antifriz ihmali araçlara zarar verir

kış öncesi araç bakımında öncelikler

Oto tamircisi Osman San, yağışlı havaların artmasıyla sürücüleri derin su birikintilerine karşı uyardı. San, özellikle yağışlı havalarda oluşan su birikintilerinin araç mekaniğinde ve sürüş güvenliğinde ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti.

su birikintileri ve sürüş riski:

San, sürücülerin su birikintilerine girdikleri zaman çok derin sularda seyir halinde gitmemeleri gerektiğini vurguladı. "Büyük su aldıkları zaman intercooler boruları aşağıda olduğu için turbo suyu emebilir. Bu da direkt suyu motorun içine basabilir." ifadelerini kullanan San, ayrıca sıcak fren diski ile balatanın suyla temasında hızla soğumasının döküm atma yapabildiğini ve frene basıldığında titremeye yol açabileceğini söyledi.

San, su görüldüğünde sürücülerin çok yavaş geçmeleri veya sudan hiç geçmemeleri gerektiğini kaydetti. Ayrıca 60-70 kilometre hızla su birikintisine girildiği zaman aracın savrulabileceğini veya atabileceğini belirtti.

antifriz ve kış hazırlıkları:

Oto tamircisi, kış gelmeden önce periyodik kontrollerin ve antifriz ölçümünün önemine dikkat çekti. "Antifriz araçta çok büyük öneme sahip. Antifriz konulmadığı zaman korozyon ve küflenme yapıyor; radyatör deliniyor, devridaim pompası, bilyası ve hortumlar bozuluyor, kalorifer peteği ısıtmamaya başlıyor." sözleriyle San, antifriz ihmalinin yol açacağı arızaları sıraladı.

San, ayrıca hidrolik, lastik ve ön takım kontrolleri gibi periyodik bakım maddelerinin kış hazırlığı kapsamında yapıldığını ve bunların zamanında yaptırılmasının sürücülerin mağduriyetini önleyeceğini belirtti. Dizel araç sahiplerine de yönelik uyarıda bulunan San, soğuk havalarda kızdırmayı bekleyip marşa basılması ve çalıştıktan sonra 30-40 saniye rölantide bekleyip hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

San'ın uyarıları, yağışlı dönemlerde ve kış öncesinde araç sahiplerinin hem sürüş güvenliği hem de mekanik dayanıklılık açısından gerekli önlemleri almasının önemini bir kez daha hatırlattı.

YAĞIŞLI HAVALARIN ETKİSİNİ ARTIRMASIYLA BİRLİKTE SÜRÜCÜLERİ UYARAN OTO TAMİRCİSİ OSMAN SAN, DERİN SU BİRİKİNTİLERİNE HIZLI GİRİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, "TURBO SUYU EMEBİLİR, BU DA MOTORUN İÇİNE BASILMASINA YOL AÇABİLİR. AYRICA KIŞ ÖNCESİ ANTİFRİZ İHMAL EDİLMEMELİ" DEDİ.