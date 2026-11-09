Diyarbakır'da dükkanını sokak hayvanlarına açan telefoncu esnafı

Diyarbakır'da esnaf soğukta kalan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Merkez Yenişehir ilçesinde telefon ve aksesuar satan bir esnaf, kış aylarında dışarıda kalan sokak hayvanlarına yönelik örnek bir uygulama başlattı. İş yerinin önüne düzenli olarak mama ve su bırakan esnaf, üşüyen hayvanları dükkanına alıp ısınmalarına olanak tanıyor. Bu davranış, hem çevredeki vatandaşlardan hem de diğer esnaf arkadaşlardan takdir topluyor.

esnafın uygulaması:

Dükkan sahibi Hüseyin Seyyid Böçkün, soğuk günlerde hayvanların yaşam mücadelesi verdiğini belirterek meslektaşlarını da duyarlı olmaya çağırıyor. Böçkün, uygulamasını ve çağrısını şöyle anlattı: "Havalar gerçekten çok soğudu ve sokak hayvanları bu şartlarda hayatta kalmakta zorlanıyor. Birçoğu soğuk nedeniyle yaşamını yitiriyor. En azından hayatta olanlara destek olalım. Onlar da Allah’ın sessiz kulları. Elimizden geldiğince yardımcı olalım. Bir kap mama çok büyük bir masraf değil, neredeyse bir çay parası. Kapımızın önüne bırakacağımız bir kap mama, yavrusu olan, üşüyen ve hasta hayvanlar için büyük bir yardım olabilir. Esnaflarımızın birçoğu bu konuda zaten duyarlı. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

çağrı ve toplumsal tepki:

Böçkün, arkadaşlarını aynı duyarlılığı göstermeye davet ederek sözlerine şu şekilde devam etti: "Hayvanlar da bizim canlarımız. Savunmasızlar ve kendilerini koruyabilecek güçleri yok. Kapımız her zaman açık. Sıcaklığı hissettikleri gibi içeri giriyorlar. Isınmalarına izin veriyoruz. Bazı insanları görüyorum itip kakıyorlar, kovuyorlar onu yapmalım. Ne olacak ki yani bir kap mama versek kapımızı açık bıraksak, biraz gelip ısınsalar bize ne zararı olacak ki. Duyarlı olalım lütfen. Buradan bütün esnaf arkadaşlarıma ve vatandaşlarımıza sesleniyorum, imkanı olan herkes, elinden geldiğince sokak hayvanlarına destek olsun. Özellikle bu soğuk kış günlerinde bu soğuk havalarda onları unutmayalım. Onlarda en az bizim kadar üşüyorlar. Biz bir şekilde kapalı bir alana kapatıyoruz kendimizi. Evlerimize gidiyoruz. İş yerlerimizde klimalar var ısınıyoruz. Ama onların durumu öyle değil. Sürekli dışardalar. Yardımcı olalım hayvanlara. Onlar bizim canlarımız. Elimizden geleni yapalım."

Kısa vadede dükkanlara bırakılan bir kap mama ya da içeri alınan bir sokak hayvanı, soğuk günlerde can kurtarıcı olabiliyor. Böçkün'ün çağrısı, ilçedeki diğer esnaflar tarafından da benimsendiği ve benzer uygulamaların yaygınlaştığı gözlemleniyor; bu yaklaşım bölgedeki hayvan hakları duyarlılığını artırıyor.

SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE SOKAK HAYVANLARINI UNUTMAYAN DİYARBAKIR ESNAFI, DÜKKANINDA MAMA VE SU BULUNDURUP ÜŞÜYEN HAYVANLARI İÇERİ ALARAK ISINMALARINI SAĞLIYOR.