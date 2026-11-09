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Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu kazdağları'nda doğayla ve esnaf işiyle iç içe

46 yaşındaki Murat Divitçioğlu, Bayramiç'te ailesiyle doğal yaşam sürüyor; çekimler arasında arkadaşının sandviç dükkanında çalışarak hem köklerine dönüyor hem esnaflık yapıyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu kazdağları'nda doğayla ve esnaf işiyle iç içe

Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu kazdağları'nda doğayla ve esnaf işiyle iç içe

Murat Divitçioğlu, yoğun çekim takvimine rağmen yaşamını şehir merkezlerinden uzaklaştırıp Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sürdürüyor. 46 yaşındaki oyuncu, Kazdağları'na duyduğu sevgi ve aile kurma isteğiyle üniversite yıllarından beri hayalini kurdukları doğal yaşamı tercih ettiğini söylüyor.

Bayramiç'e dönüş nedenleri:

Divitçioğlu, tiyatro eğitimi aldığı şehir olan Çanakkale'yi tercih etmesinin arkasında hem çocuklarını doğal bir ortamda büyütme isteği hem de geçmiş yıllarda yaşadığı şehir stresinden uzaklaşma arzusu olduğunu belirtiyor. Oyuncunun sözlerine göre çocukları burada parka ve okula rahatlıkla gidebiliyor; ailenin günlük hayatı tavuklar ve domatesler gibi basit, doğal uğraşlarla şekilleniyor.

Sandviç dükkanı: sahne arkası esnaflık:

Çekimler arasında zamanını arkadaşının işletmesinde değerlendiriyor. Divitçioğlu, üniversite arkadaşı Barlas Balcı ile yıllardır kurdukları hayali Bayramiç'te gerçeğe dönüştürdüklerini anlattı. Arkadaşının sandviç dükkânında müşteri karşılıyor; müşterilere sunulan ürünlerin tasarımında ziyaretçilerin de söz sahibi olduğunu ve halkın bu fikri benimsediğini söylüyor.

İşletme sahibi Barlas Balcı ise Murat Divitçioğlu'nun varlığının müşteri ilgisini artırdığını, insanların oyuncuyu yıllarca filmlerde ve reklamlarda gördükleri için gelip hem yemek yediğini hem fotoğraf çektirdiğini aktarıyor. Balcı, Divitçioğlu'nun müşterilere karşı mütevazı ve samimi bir duruş sergilediğini vurguluyor.

Oyunculuk mesleğiyle uyum:

Divitçioğlu, kariyerinde Bursa Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar görev aldığını ve daha sonra dizi ve reklam projelerinde rol aldığını hatırlatıyor. Rol aldığı yapımlar arasında Kardeşlerim ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi projeler bulunuyor. İstanbul'a çekimler için gidip geldiğini, ancak Bayramiç'teki hayatın ona huzur verdiğini ifade ediyor.

Bu yeni düzen, oyuncunun hem sahnedeki hem de tezgâhtaki yönünü bir araya getiriyor; Divitçioğlu ve Balcı'nın ortak fikri, şehirlerde alışılan lezzetlerin dışına çıkarak bölgeye farklı bir tat sunmak oldu ve bölge halkı bu anlayışı benimsedi.

ÜNLÜ OYUNCU MURAT DİVİTÇİOĞLU (46), ÇEKİMLERDEN KALAN ZAMANINDA ÇANAKKALE’NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNDE...

ÜNLÜ OYUNCU MURAT DİVİTÇİOĞLU (46), ÇEKİMLERDEN KALAN ZAMANINDA ÇANAKKALE’NİN BAYRAMİÇ İLÇESİNDE DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞAMANIN YANI SIRA ESNAFLIK YAPIYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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