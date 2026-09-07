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Çanakkale'de dokuz günlük kültür yolculuğu renkli etkinliklerle sona erdi

29 Ağustos-6 Eylül arasında düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, çini atölyeleri, antik kent gezileri ve sualtı etkinlikleriyle dokuz gün sürdü.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Çanakkale'de dokuz günlük kültür yolculuğu renkli etkinliklerle sona erdi

Çanakkale Kültür Yolu Festivali 6 Eylül'de tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 29 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, dokuz gün süren kapsamlı bir programın ardından sona erdi. Festival boyunca konserler, sergiler, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri kentin farklı mekânlarını doldurdu; son günde de hem geleneksel sanatlara hem de tarih ve deniz mirasına odaklanan etkinlikler öne çıktı.

çini atölyesi: gelenekten güncele yorum

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da düzenlenen Çini Atölyesinde katılımcılar, Türk çini sanatının geleneksel motiflerini yeniden yorumlama fırsatı buldu. Ayşe Işık eşliğindeki çalışmada, özellikle İznik ve Kütahya çini geleneklerinin çiçek ve geometrik motifleri masaya yatırıldı. Katılımcılar hem çini üretim yöntemleri hakkında bilgi edindi hem de farklı teknikleri uygulayarak somut eserler ortaya koydu; atölye, festivalin sanat mirasını bugüne taşıma amacını somutlaştırdı.

arkeoloji ve deniz mirası etkinlikleri:

Festivalin son gününde düzenlenen uzman rehberli geziler arasında Aleksandria Troas Antik Kenti turu dikkat çekti. Arkeologların anlatımıyla antik kentin kalıntıları yerinde incelendi ve katılımcılar, bölgenin binlerce yıllık tarihine doğrudan temas ederek bilgi sahibi oldu. Buna paralel olarak düzenlenen 'Tarihe Saygı Anı Dalışı', festival programında dördüncü kez yer aldı; etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Scruba Deneme Dalışı ücretsiz olarak sunularak çocuklar ve gençlerin sualtı dünyasıyla ilk temasına aracılık etti.

çocuk etkinlikleri ve final coşkusu:

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı’nda kurulan Çocuk Köyü, son günde de rengârenk görüntülere sahne oldu. Panayır çadırları, şişme oyun parkları, eğitici atölyeler, dijital oyunlar, yarışmalar ve balon turları gibi etkinlikler çocukları gün boyu meşgul etti. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği alanda oyun, keşif ve üretim bir arada sunularak festivalin dostane ve kapsayıcı ruhu pekiştirildi.

Genel program boyunca festival, Çanakkale’nin tarihi dokusunu geleneksel ve çağdaş sanat disiplinleriyle birleştirdi. Dokuz günlük maratonun ardından Çanakkale Kültür Yolu Festivali 6 Eylül'de tamamlandı; etkinlik serisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında bir sonraki durağı olan Kayseri'de 5 Eylül-13 Eylül tarihleri arasında devam edecek.

FESTİVALİN SON GÜNÜNDE GELENEKSEL SANATLARIN YAŞATILDIĞI ATÖLYELERDEN TARİHİ MİRASIN UZMANLAR...

FESTİVALİN SON GÜNÜNDE GELENEKSEL SANATLARIN YAŞATILDIĞI ATÖLYELERDEN TARİHİ MİRASIN UZMANLAR EŞLİĞİNDE KEŞFEDİLDİĞİ GEZİLERE, DENİZLE BULUŞAN GENÇLERDEN ÇOCUKLARA YÖNELİK EĞLENCELİ ETKİNLİKLERE KADAR FARKLI BAŞLIKLARDA PROGRAMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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