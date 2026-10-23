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Çanakkale'de eğitim dönemi boyunca okul güvenliği için jandarma denetimleri

Çanakkale Valiliği, jandarma'nın okul çevreleri ve eğitim kurumlarında denetim ve bilgilendirme uygulamalarını eğitim yılı boyunca sürdüreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale'de eğitim dönemi boyunca okul güvenliği için jandarma denetimleri

Valilikten denetim kararlılığı

Çanakkale Valiliği, eğitim ve öğretim döneminde çocukların güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerin aralıksız devam ettiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin Valilik koordinasyonunda organize edildiği ve önceliğin öğrencilerin huzur ve güveni olduğu vurgulandı.

Denetimlerin kapsamı:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı öncülüğünde jandarma ekipleri, okul çevreleri ve eğitim kurumlarında hem fiziki denetim hem de bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Faaliyetler; öğrenci güvenliğinin korunmasına yönelik devriye, riskli noktaların tespiti ve okul çevresi ile ilgili farkındalık çalışmaları şeklinde düzenleniyor.

Koordinasyon ve süreklilik:

Valilik açıklamasında, çalışmaların Valiliğimiz koordinasyonunda yürütüldüğü ve Çanakkale İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen uygulamaların eğitim yılı boyunca devam edeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Çocuklarımızın güvenliği, geleceğimizin güvencesidir ifadesine yer verildi ve denetimlerin titizlikle sürdürüleceği kaydedildi.

Valiliğin bildirisinde, ailelerin ve eğitim kurumlarının da sürece destek vermesinin önemine işaret edilirken, güvenlik çalışmalarının sürekliliğinin öğrencilerin huzurlu bir eğitim ortamı yaşamasına katkı sağlayacağı belirtildi.

ÇANAKKALE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN JANDARMA EKİPLERİNCE OKUL...

ÇANAKKALE’DE EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN JANDARMA EKİPLERİNCE OKUL ÇEVRELERİNDE VE EĞİTİM KURUMLARINDA DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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