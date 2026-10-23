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Doğanın düellosu: Ganos Dağları'nda karacaların boynuz savaşı

Ganos Dağları'nda fotokapanların kaydettiği görüntülerde iki karaca boynuzlarını geçirip üstünlük mücadelesi veriyor; doğanın sert rekabeti gözler önünde.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:13

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğanın düellosu: Ganos Dağları'nda karacaların boynuz savaşı

Doğanın düellosu: Ganos Dağları'nda karacaların boynuz savaşı

Tekirdağ sınırlarındaki Ganos Dağlarında kurulan fotokapanlar, yaban hayatının çarpıcı anlarını kaydetmeye devam ediyor. Son görüntülerde iki karacanın karşı karşıya gelip boynuzlarını birbirine geçirerek kıyasıya mücadele ettiği görüldü.

fotokapanlar doğayı hangi amaçla kayıt ediyor:

Ormanlık alanlara yerleştirilen bu cihazlar, hayvanları insan etkisinden uzak doğal davranışları içinde belgeleyebiliyor. Bölgede yaşayan türlerin hareketleri, sosyal etkileşimleri ve zaman zaman yaşanan gerilimli karşılaşmalar fotokapanlar sayesinde araştırmacıların ve doğa gözlemcilerinin dikkatine sunuluyor.

karacaların mücadelesinde öne çıkan görüntüler:

Kayıtlarda iki karaca, boynuzlarını birbirine geçirerek zaman zaman itişip çekişiyor; mücadele saniye saniye fotokapanlara yansıyor. Görüntüler, doğadaki yaşamın yalnızca beslenme ve barınmadan ibaret olmadığını, türler arasındaki hiyerarşi ve güç mücadelesinin de günlük gerçeklik olduğunu gösteriyor.

Görüntülerden karacaların mücadelesinin kesin nedeni net olarak çıkarılamıyor. Ancak uzman gözlemleri ve bölgeden gelen veriler, bu tür karşılaşmaların yaban hayatında doğal davranışlar arasında yer alabildiğini işaret ediyor. İki karaca arasındaki bu tür karşılaşmalar, bölgedeki popülasyon dinamikleri ve bireyler arası ilişkiler hakkında veri sağlama açısından önemli kabul ediliyor.

Tekirdağ Ganos Dağları'ndan gelen bu kayıtlar, bölgenin zengin yaban hayatını ve canlıların doğal ortamlarındaki mücadelelerini görünür kılarak hem halka hem de araştırmacılara değerli gözlemler sunuyor.

TEKİRDAĞ’DAKİ GANOS DAĞLARI’NDA YABAN HAYATINI GÖZLEMLEMEK AMACIYLA KURULAN FOTOKAPANLARA BU KEZ...

TEKİRDAĞ’DAKİ GANOS DAĞLARI’NDA YABAN HAYATINI GÖZLEMLEMEK AMACIYLA KURULAN FOTOKAPANLARA BU KEZ İKİ KARACANIN KIYASIYA MÜCADELESİ YANSIDI. BİRBİRLERİNE BOYNUZLARIYLA KARŞILIK VEREN KARACALARIN MÜCADELESİ, DOĞANIN ZORLU YAŞAM MÜCADELESİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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