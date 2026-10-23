Milas belediyesi soruşturmasında 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve aralarında yakınlarının da bulunduğu toplam 20 şüpheli, Muğla Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar:

Soruşturma, 13 ilde eş zamanlı yürütülen operasyon kapsamında başlatıldı. Operasyonda, şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi.

Soruşturma kayıtlarına göre, sahte olduğu iddia edilen ihale evrakları ve iş deneyim belgeleriyle Milas Belediyesi’ne başvuran şirketlere belge düzenlendi. İddialarda, belgelerin toplam değerinin 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu, sahte belgeleri kullanan şirketlerin kamu ihaleleri dahil 25 ihaleye katıldığı ve bu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu öne sürüldü.

Bilirkişi tespitleri ve belge incelemeleri:

Soruşturma dosyasındaki bilirkişi incelemelerinde, başvuru yapan şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu, SGK hizmet dökümlerindeki çalışan ve maaş bilgilerinin örtüştüğü tespit edildi. Mali müşavir bilgilerinin aynı olmasına karşın sicil numaralarının farklı olduğu, farklı şirketler adına düzenlenen iş deneyim belgesi talep dilekçelerinin aynı formatta hazırlandığı belirlendi.

Ayrıca geçici kabul tutanaklarında farklı tarihlere rağmen heyet üyelerinin imzalarının aynı biçim ve konumda bulunduğu kayda geçti. Soruşturma çerçevesinde, sahte ihale evraklarıyla başvuru yapan 34 şirkete ait 35 evrak, belediye tarafından onaylanan ise 32 şirkete ait 33 iş deneyim belgesi olduğu iddia edildi.

Operasyonun dağılımı ve gözaltılar:

Muğla merkezli soruşturma kapsamında Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 29 şüpheli gözaltına alınmış, dosyada bulunan 35 gözaltı kararının bir kısmı uygulandı ve 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilmeyen Muğla dışındaki şüphelilerin ifadelerinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınacağı belirtildi.

MUĞLA'NIN MİLAS BELEDİYESİNE YÖNELİK MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN MİLAS BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ TOPUZ'UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 20 ŞÜPHELİ MUĞLA ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ.