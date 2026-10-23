Okul bahçesindeki bıçaklanma davası ertelendi, sanıklar tahliye talep etti

Eskişehir'de okul bahçesindeki dava ilerlemeye devam ediyor

Eskişehir'de bir okul bahçesinde yaşanan bıçaklama ve darp olayıyla ilgili açılan davanın son duruşmasında, tutuklu üç sanık savunmalarında suçlamaları reddetti ve tahliye talebinde bulundu. Olayda yaralanan 17 yaşındaki M.S.K. ile darbedilen babası Mehmet M.K. (48), ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayın ayrıntıları:

Vakaya ilişkin iddialar, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'ta bulunan okulun bahçesinde taraflar arasında daha önceki husumetten kaynaklandığı belirtilen bir kavga olarak kayıtlara geçti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, hem oğlun hem de babanın yaralı olduğunu tespit ederek hastaneye sevk etti. Polis ekipleri olayın ardından şüpheliler D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19)'yi gözaltına alıp, adli makamların talimatıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Duruşmada savunmalar ve talepler:

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanıklardan D.G., olay yerine arkadaşının talebi üzerine gittiğini, müdahalenin müdafa amaçlı olduğunu ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini bildirdi. E.D. önceki savunmalarını tekrarlayıp pişman olduğunu belirtirken, E.T. ise kimseyi azmettirmediğini ve bıçaklanma talimatı vermediğini savunarak tahliye talep etti. Avukatlar dosyaya sunulan doktor ve telefon inceleme raporlarında müvekkillerine aleyhe açık bir delil bulunmadığını öne sürerek, tahliye veya adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmalarını talep etti.

Mahkeme kararının gerekçesi:

Mahkeme heyeti, dosyada eksik evraklar ve raporların bulunduğunu, bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Dosyada yer alan suçlama "kasten adam öldürmeye teşebbüs" olarak kaydedilmiş olup, mahkeme eksik hususların tamamlanmasını ve raporların beklenmesini kararlaştırdı.

Duruşmanın ertelenmesiyle birlikte, tarafların yeni duruşma tarihine kadar yargılama sürecine ilişkin talepleri ve delil değerlendirmesi devam edecek.

Okul bahçesinde baba ve oğlunun darbedilip bıçaklandığı olayın duruşması görüldü