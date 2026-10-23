Dolar 49,7328 +0,02%
Euro 55,7289 -0,04%
Bist 11.043,83 -1,57%
Altın Gram 6.440,07 -0,81%
EUR/USD 1,1202 -0,18%
Brent Petrol 109,52 +0,79%
--°

Okul bahçesindeki bıçaklanma davası ertelendi, sanıklar tahliye talep etti

Eskişehir'de okul bahçesinde 17 yaşındaki M.S.K.'nin bıçaklandığı dava: üç tutuklu sanık suçlamaları reddetti, mahkeme duruşmayı evrak eksikleri için erteledi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Okul bahçesindeki bıçaklanma davası ertelendi, sanıklar tahliye talep etti

Eskişehir'de okul bahçesindeki dava ilerlemeye devam ediyor

Eskişehir'de bir okul bahçesinde yaşanan bıçaklama ve darp olayıyla ilgili açılan davanın son duruşmasında, tutuklu üç sanık savunmalarında suçlamaları reddetti ve tahliye talebinde bulundu. Olayda yaralanan 17 yaşındaki M.S.K. ile darbedilen babası Mehmet M.K. (48), ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayın ayrıntıları:

Vakaya ilişkin iddialar, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak'ta bulunan okulun bahçesinde taraflar arasında daha önceki husumetten kaynaklandığı belirtilen bir kavga olarak kayıtlara geçti. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, hem oğlun hem de babanın yaralı olduğunu tespit ederek hastaneye sevk etti. Polis ekipleri olayın ardından şüpheliler D.G. (19), E.D. (19) ve E.T. (19)'yi gözaltına alıp, adli makamların talimatıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Duruşmada savunmalar ve talepler:

Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Sanıklardan D.G., olay yerine arkadaşının talebi üzerine gittiğini, müdahalenin müdafa amaçlı olduğunu ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini bildirdi. E.D. önceki savunmalarını tekrarlayıp pişman olduğunu belirtirken, E.T. ise kimseyi azmettirmediğini ve bıçaklanma talimatı vermediğini savunarak tahliye talep etti. Avukatlar dosyaya sunulan doktor ve telefon inceleme raporlarında müvekkillerine aleyhe açık bir delil bulunmadığını öne sürerek, tahliye veya adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmalarını talep etti.

Mahkeme kararının gerekçesi:

Mahkeme heyeti, dosyada eksik evraklar ve raporların bulunduğunu, bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Dosyada yer alan suçlama "kasten adam öldürmeye teşebbüs" olarak kaydedilmiş olup, mahkeme eksik hususların tamamlanmasını ve raporların beklenmesini kararlaştırdı.

Duruşmanın ertelenmesiyle birlikte, tarafların yeni duruşma tarihine kadar yargılama sürecine ilişkin talepleri ve delil değerlendirmesi devam edecek.

Okul bahçesinde baba ve oğlunun darbedilip bıçaklandığı olayın duruşması görüldü

Okul bahçesinde baba ve oğlunun darbedilip bıçaklandığı olayın duruşması görüldü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

tespih satış iddiasıyla para talebi vatandaşın dikkatiyle önlendi
images

Çankırı davasında şebeke üyelerine 26 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası
images

İlkadım'da çevre yolu'nda arkadan çarpışma: iki araç zarar gördü
images

manisa jandarması 78 yıl 9 ay hapisle aranan kişiyi yakaladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zonguldak'ta maden ocağındaki patlama ihbarına ekip yönlendirmesi yapıldı

Çivril'in geleneksel Koçak üzümü yeniden tezgâhlarda

Esendere gümrük kapısında iki ayrı yöntemle 1 kilo 513 gram metamfetamin ele geçirildi

tespih satış iddiasıyla para talebi vatandaşın dikkatiyle önlendi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı