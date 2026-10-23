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Eşeğe çarpan sürücü, sahibinin ‘bizim değil’ diyerek ayrıldığını söyledi

Karaman Urgan Mahallesi'nde aniden yola çıkan eşeğe hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan eşek, veteriner müdahalesine rağmen telef oldu.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eşeğe çarpan sürücü, sahibinin ‘bizim değil’ diyerek ayrıldığını söyledi

Eşeğe çarpan sürücü, sahibinin ‘bizim değil’ diyerek ayrıldığını söyledi

Karaman'da yola aniden çıkan bir eşeğe hafif ticari aracın çarpması sonucu hem araçta maddi hasar oluştu hem de eşek ağır yaralandı. Olay, Urgan Mahallesi 1993. Sokak üzerinde meydana geldi.

Kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. idaresindeki 70 EC 080 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken aniden yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, eşek ağır yaralandı. Sürücü, kazanın ardından eşeğin sahibinin olay yerinde bulunduğunu fakat gittiğini söyledi.

Mustafa Ç. olayla ilgili, "Eşeğin sahibi buradaydı, bırakıp gitti. Kimse eşeğe sahip çıkmadı. Eşek önümüze aniden çıkınca çarptık. Yolun kenarında koyun sürüsü de vardı. Sahibi buradaydı. 'Eşek bizim değil' dedi, gitti" şeklinde konuştu.

Veteriner müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerine trafik polisleri ile Karaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Veteriner ekipleri ağır yaralanan eşeğe müdahale etti; ancak tüm çabalara rağmen eşek telef oldu. Trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberde belirtilen tüm özel isimler, adres ve araç plakası olay tutanaklarındaki bilgiler doğrultusunda aktarılmıştır.

KARAMAN’DA ANİDEN YOLA ÇIKAN EŞEĞE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPMASI SONUCU ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA...

KARAMAN’DA ANİDEN YOLA ÇIKAN EŞEĞE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPMASI SONUCU ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN, AĞIR YARALANAN EŞEK VETERİNER EKİPLERİNİN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN TELEF OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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