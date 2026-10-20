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Çanakkale'de huzur uygulamaları geniş kapsamlı sonuç verdi: göçmen kaçakçılığında 2 tutuklama

Çanakkale'de 12-19 Ekim'de yapılan uygulamalarda 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı; çok sayıda delil ele geçirildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de huzur uygulamaları geniş kapsamlı sonuç verdi: göçmen kaçakçılığında 2 tutuklama

Çanakkale'de uygulamaların ayrıntıları:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12-19 Ekim tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen huzur uygulamaları ve operasyonlarda toplam 7 bin 500 şahıs ve 1 bin 327 araç kontrol edildi. Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalanmış, bu şahıslardan 8 kişi tutuklanmıştır. Trafik kurallarına aykırı davranışlar nedeniyle 326 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Operasyonlarda ayrıca 180 gram narkotik madde, 47 hap, bir ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

göçmen kaçakçılığı operasyonu:

Çanakkale’den yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılarak tutuklandıkları bildirildi.

Olaylarla bağlantılı olarak ele geçirilenler arasında 2 araç, 9 bin 400 Türk lirası ve 18 can yeleği ile can simidi bulundu.

toplam işlemler ve yaptırımlar:

Genel operasyonlarda toplam 75 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı ve bunlardan 9 şüpheli tutuklandı. Ayrıca kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 135 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. Emniyetin saha denetimleri bu sonuçlarla geniş kapsamlı bir müdahale şeklinde kayda geçti.

TOPLAMDA 180 GRAM NARKOTİK MADDE, 47 HAP, RUHSATSIZ TABANCA VE 5 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

TOPLAMDA 180 GRAM NARKOTİK MADDE, 47 HAP, RUHSATSIZ TABANCA VE 5 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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