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Çanakkale'de huzur uygulamalarında geniş çaplı denetim: 4 tutuklama

31 Ağustos-7 Eylül'de yapılan huzur uygulamalarında binlerce kişi ve araç denetlendi; uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale'de huzur uygulamalarında geniş çaplı denetim: 4 tutuklama

Uygulamaların kapsamı:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos ile 7 Eylül tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde düzenlediği huzur uygulamalarında kapsamlı denetimler yürüttü. Bu süre zarfında 8.457 şahıs ve 1.809 araç kontrol edildi; araç denetimlerinde 529 sürücüye idari trafik para cezası uygulandı.

Yakalamalar ve adli işlemler:

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 13 şüpheli yakalandı; bu gruptan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca emniyetçe yürütülen işlemler kapsamında toplam 66 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve bu kişilerden 2 si daha mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece uygulamalar neticesinde toplam 4 şüpheli tutuklanmış oldu.

Ele geçirilen malzemeler:

Yapılan aramalarda 180 gram narkotik madde, 4 kök kenevir bitkisi, 155 uyuşturucu içerikli hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 43.420 TL ele geçirildi. Ayrıca 1 gram altın, kumar oyunlarında kullanıldığı belirtilen 73.465 TL, 200 Euro, 100 Dolar ve kumar materyalleri ile birlikte 3 adet av tüfeği bulundu.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 87 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerine göre idari yaptırım uygulandı.

ÇANAKKALE&#039;DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 4 ŞÜPHELİ...

ÇANAKKALE'DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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