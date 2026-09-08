Çanakkale'de huzur uygulamalarında geniş çaplı denetim: 4 tutuklama

Uygulamaların kapsamı:

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Ağustos ile 7 Eylül tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde düzenlediği huzur uygulamalarında kapsamlı denetimler yürüttü. Bu süre zarfında 8.457 şahıs ve 1.809 araç kontrol edildi; araç denetimlerinde 529 sürücüye idari trafik para cezası uygulandı.

Yakalamalar ve adli işlemler:

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 13 şüpheli yakalandı; bu gruptan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca emniyetçe yürütülen işlemler kapsamında toplam 66 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve bu kişilerden 2 si daha mahkeme tarafından tutuklandı. Böylece uygulamalar neticesinde toplam 4 şüpheli tutuklanmış oldu.

Ele geçirilen malzemeler:

Yapılan aramalarda 180 gram narkotik madde, 4 kök kenevir bitkisi, 155 uyuşturucu içerikli hap ile uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 43.420 TL ele geçirildi. Ayrıca 1 gram altın, kumar oyunlarında kullanıldığı belirtilen 73.465 TL, 200 Euro, 100 Dolar ve kumar materyalleri ile birlikte 3 adet av tüfeği bulundu.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 87 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu hükümlerine göre idari yaptırım uygulandı.

ÇANAKKALE'DE EMNİYET EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN HUZUR UYGULAMALARINDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.