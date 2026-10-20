Çanakkale'de jandarma üç ilçede kaçakçılığa operasyon düzenledi

operasyonun kapsamı:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6-13 Ekim tarihleri arasında Eceabat, Biga ve Bayramiç ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi.

ele geçirilen ürünler:

Eceabat ilçesinde yürütülen çalışmalarda 15 litre etil alkol, 15 litre sahte/kaçak şarap ile 1 litre sahte/kaçak rakı ele geçirildi.

Biga ilçesindeki operasyonda 39 adet cinsel takviye edici macun, 21 adet cinsel takviye edici sprey, 2 bin 53 adet cinsel takviye edici hap, 365 adet cinsel takviye edici jel, 15 adet cinsel takviye edici krem ve 32 adet alkol aroma kiti bulundu.

Bayramiç ilçesindeki operasyonda ise 730 litre sahte/kaçak şarap ile bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

hukuki işlem:

Ele geçirilen malzemelere mahkeme talimatıyla el konuldu.

ÇANAKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE 3 İLÇEDE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYE YÖNELİK OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.