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Denetim kıskacında Beyşehir gölü: sürdürülebilir avcılık için ekipler harekete geçti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri denetimleri yoğunlaştırıldı; jandarma ve tarım müdürlüğü ekipleri tekneler, ağ gözleri ve balık boylarını kontrol etti.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Denetim kıskacında Beyşehir gölü: sürdürülebilir avcılık için ekipler harekete geçti

Denetim kıskacında Beyşehir gölü: sürdürülebilir avcılık için ekipler harekete geçti

Konya’nın Beyşehir ilçesinde su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla göl üzerinde kapsamlı kontroller yapılıyor. Denetimler, hem doğal kaynakların korunmasını hem de mevzuata uygun avcılığı hedefliyor.

Denetimi yürüten birimler ve amaçları:

Operasyonlara Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ortaklaşa katıldı. Ekiplerin öncelikli hedefi, gölde avlanan balık stoklarının korunması ve usulsüz avcılığın engellenmesidir.

Kontrollerde ön plana çıkan unsurlar:

Denetimler sırasında göl üzerinde seyreden balıkçı tekneleri, karaya çıkış noktaları ve avcılıkta kullanılan ekipmanlar mercek altına alındı. Ekipler, balıkçıların gerekli ruhsat ve belgeleri taşıyıp taşımadığını ve ağların göz açıklıklarının mevzuata uygunluğunu inceledi.

Ayrıca avlanan balıkların belirlenen asgari boy limitlerine uygunluğu kontrol edildi. Bu uygulama, küçük boydaki bireylerin avlanmasını engelleyerek populasyonun yenilenebilmesini hedefliyor.

Denetimlerin devamı ve beklentiler:

Yetkililer, gölde düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek kontrollerle hem hukuka uygun avcılığı teşvik etmeyi hem de doğal kaynakların korunmasını sürdüreceklerini belirtiyor. Denetimlerin sonuçlarının takip edilmesi ve gerektiğinde ilave önlemler alınması planlanıyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINA YÖNELİK KONTROLLER ARTIRILDI. GÖL ÜZERİNDE...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINA YÖNELİK KONTROLLER ARTIRILDI. GÖL ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ORTAK DENETİMLERDE BALIKÇI TEKNELERİ, AVLANMA BELGELERİ, AĞ GÖZÜ AÇIKLIKLARI VE BALIKLARIN BOY LİMİTLERİNE UYGUNLUĞU KONTROL EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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