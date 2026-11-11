Alaplı'da kaybolan 3 çocuk babası için seferberlik: jandarma ve köylüler arıyor

olayın gelişimi:

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyü Muratlı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Engin Bozkurt, dünden bu yana ulaşılamıyor. Yakınları ve köy sakinleri durumu fark ederek Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri ile köylüler kayıp şahsı bulmak için seferber oldu.

arama ve saha çalışmaları:

Alaplı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeyi ve olası güzergâhları tarıyor; köylüler de çevrede ve yaya yollarında arama sürdürüyor. Çalışmalar koordineli şekilde devam ediyor ve ekipler farklı alanlarda tarama yapıyor.

Öte yandan, Engin Bozkurt'un kaybolmadan önce bir not bıraktığı yönünde iddialar bulunuyor; bu konuda henüz resmî bir açıklama yapılmadı ve iddialar jandarma tarafından araştırılıyor.

vatandaşa çağrı:

Arama çalışmaları sürerken, Bozkurt'u gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşların köy muhtarlığına ya da jandarma ekiplerine haber vermeleri istendi. Kayıp şahsın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

ENGİN BOZKURT