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Düzce'de kameralı denetimle çöp atanlara idari işlem

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, KGYS kameralarıyla kent merkezinde çöp atanları tespit edip Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uyguluyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de kameralı denetimle çöp atanlara idari işlem

Düzce'de kameralı denetimle çöp atanlara idari işlem

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde kamusal alanlara gelişigüzel çöp atan kişileri kent güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edip idari yaptırım uyguluyor. Denetimler, çevre temizliği ve kamu düzeninin korunması amacıyla düzenli olarak sürdürülüyor.

denetimin yöntemi:

Ekipler, şehrin belli noktalarına yerleştirilen KGYS kameralarını 24 saat izleyerek kayıtlara ulaşabiliyor. Bu kameralar kesintisiz kayıt aldığı için şikâyetler ve tespitler hızlıca değerlendiriliyor; suç tespitinde sorumluların kimlik tespiti yapılarak işlem başlatılıyor.

ceza uygulaması ve uyarılar:

Tespit edilen ihlaller Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezasına dönüştürülüyor; aynı suçun tekrarı halinde ceza miktarları katlanarak artıyor. Zabıta yetkilileri, vatandaşlara çevreye karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunuyor ve uygulamanın amacının sadece cezalandırmak değil, ortak yaşam alanlarını korumak olduğunu vurguluyor.

Ekiplerin açıklamasında, temiz bir kent anlayışının herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilerek, görüntülerle tespit edilen ihlallerde mutlaka yaptırım uygulandığı belirtildi. Vatandaşlardan gelen şikâyetlerin de denetim sürecine katkı sağladığı ifade edildi.

Vatandaşlara çağrı: Yetkililer, hem görgü kuralları gereği hem de çevre sağlığı için kamusal alanlara çöp atılmaması gerektiğini hatırlatarak, duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti ve iş birliği çağrısını yineledi.

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ ŞEHİR MERKEZİNDE KAMUSAL ALANLARA GELİŞİGÜZEL ÇÖP...

DÜZCE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ ŞEHİR MERKEZİNDE KAMUSAL ALANLARA GELİŞİGÜZEL ÇÖP ATANLARI KAMERALARDAN TAKİP EDİYOR. TESPİT EDİLEN ŞAHISLAR İLGİLİ HÜKÜM GEREĞİNDE İDARİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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