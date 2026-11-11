Derik'te görev ve anıların izinde: Muhammed Fatih Safitürk 10. yılda anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 10. yılında düzenlenen anma törenleriyle yad edildi. Anma programı, Derik Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Anma programı:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi; Safitürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi sunuldu. Anısına düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi ve katılımcılar program boyunca anıya saygı ifadeleriyle bulundu.

Her gönülde sevgisini hissedersiniz:

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, konuşmasında şöyle dedi: "Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk ağabeyimizi şehadetinin 10’uncu yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bugün sokaklarda gezdiğiniz zaman kimi çocukların isminin Muhammed, kimilerinin ise Fatih olduğunu görüyoruz. Esnafımızı ziyaret ettiğimizde halen şehit kaymakamımızın fotoğrafının dükkanlarında asılı olduğunu, sokaklara çıktığımızda ise her köşe başında şehit kaymakamımızın isminin olduğunu görüyoruz. Her gönülde mutlaka sevgisini, sevgisi kadar da sızısını hissedersiniz."

Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görev yapan Safitürk, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşmüştü.

Programa, Mazıdağı Kaymakamı Volkan Özer, Kızıltepe Kaymakamı Murat Acar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Müftüsü İbrahim Halil Şimşek, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakamlar Bayraklı, Özer ve Acar daha sonra Hükümet Konağında, her yıl bir fidanın toprakla buluşturulduğu Safitürk Anıtı alanında 10. zeytin fidanını dikti. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Camii'nde de 3 dilde mevlit okutuldu.

Anma etkinlikleri, Safitürk'ün ilçede bıraktığı izlerin sürdüğünü ve toplumun belleğindeki yerinin korunmaya devam ettiğini gösterdi; katılımcılar ortak olarak saygı, rahmet ve birlik mesajını vurguladı.

PROGRAMA, MAZIDAĞI KAYMAKAMI VOLKAN ÖZER, KIZILTEPE KAYMAKAMI MURAT ACAR, İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ FATİH NAZİF ÖZBAY, İLÇE JANDARMA KOMUTANI BİNBAŞI İLKER KARAALP, İLÇE MÜFTÜSÜ İBRAHİM HALİL ŞİMŞEK, KAMU KURUMLARININ, SİYASİ PARTİLERİN VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİYLE ÖĞRENCİLER VE VATANDAŞLAR KATILDI.