Çanakkale'de kaçak göçmen ağı çöktü: 2 organizatör ve 51 kişi yakalandı

operasyonun detayları:

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 18-24 Eylül tarihlerinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 organizatör şüphelisi ile 51 kaçak göçmen yakalandı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlar sırasında 1 şişme bot ve 1 bot motoru muhafaza altına alındı. Söz konusu malzemeler yediemin otoparkına teslim edildi.

yasal süreç ve teslimatlar:

Yakalanan organizatörler hakkında adli işlemler devam ediyor; kaçak göçmenler ise ilgili işlem ve barındırma süreçleri için GÖKSEM'e teslim edildi.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN 6 İNSAN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 2 ORGANİZATÖR VE 51 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.