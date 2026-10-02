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Çanakkale'de kaçak göçmen ağı çöktü: 2 organizatör ve 51 kişi yakalandı

Çanakkale'de 18-24 Eylül'de düzenlenen 6 operasyonda Jandarma Komutanlığı, 2 organizatör ve 51 kaçak göçmeni yakaladı; bot ve motor muhafaza altına alındı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çanakkale'de kaçak göçmen ağı çöktü: 2 organizatör ve 51 kişi yakalandı

operasyonun detayları:

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğünce, 18-24 Eylül tarihlerinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 2 organizatör şüphelisi ile 51 kaçak göçmen yakalandı.

ele geçirilen malzemeler:

Operasyonlar sırasında 1 şişme bot ve 1 bot motoru muhafaza altına alındı. Söz konusu malzemeler yediemin otoparkına teslim edildi.

yasal süreç ve teslimatlar:

Yakalanan organizatörler hakkında adli işlemler devam ediyor; kaçak göçmenler ise ilgili işlem ve barındırma süreçleri için GÖKSEM'e teslim edildi.

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN 6 İNSAN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 2 ORGANİZATÖR...

ÇANAKKALE’DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN 6 İNSAN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONUNDA 2 ORGANİZATÖR VE 51 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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