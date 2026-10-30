İki aracın arasından geçerken çarpıştı: İstiklal Caddesi'nde motosikletli yaralandı

İstiklal Caddesi'nde kaza

Samsun’un İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi’nde, A.F. idaresindeki 37 MA 3716 plakalı motosiklet, iki otomobilin arasından geçmeye çalıştığı sırada her iki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü motosikletiyle birlikte yola düştü ve çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

kaza anı ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye motosikletli ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü A.F., ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

polis incelemesi sürüyor:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; araçların konumu ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın oluş şekli araştırılıyor. Kazada sürücünün iki araç arasından geçme girişiminin etkili olduğu aktarıldı.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ARASINDAN GEÇERKEN ARAÇLARA ÇARPARAK ARADA KALAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, MOTOSİKLETİYLE BİRLİKTE DEVRİLEREK YARALANDI.