Kaymakam Hökelekli Üzümlü'de pancar hasadını üreticilerle yerinde değerlendirdi

saha incelemesi

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, Altınbaşak beldesinde devam eden şeker pancarı hasadını yerinde inceledi.

tarla gözlemleri:

Kaymakam Hökelekli, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Üzeyir Özoğul ile birlikte şeker pancarı üretimi yapılan tarlayı ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde gördü ve üretim sürecine ilişkin bilgiler aldı.

çiftçilerle görüşme:

Ziyarette Hökelekli, çiftçi Murat Ateş ile bir araya gelerek hasat çalışmaları, çiftçilerin karşılaştığı sorunlar ve beklentiler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede üreticilerin sahadaki tecrübeleri dinlendi ve uygulamadaki sıkıntılar ele alındı.

Hökelekli, tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından önemine dikkati çekerek üreticilere kolaylıklar diledi ve hasat döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

ÜZÜMLÜ'DE ŞEKER PANCARI HASADI YERİNDE İNCELENDİ