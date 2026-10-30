Karasu'da teknik ve fiziki takiple hakkında 24 yıl 10 ay 57 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

Karasu'da firari şüpheli yakalandı:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hakkında 24 yıl 10 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri S.Ç. (36) yakalandı. Operasyon, Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Sokaklar Güvende' uygulamaları kapsamında yapıldı.

Operasyon ve takip:

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, saha ve takip çalışmaları yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezası kesinleşmiş olan S.Ç.'nin ilçede olduğu tespit edildi ve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adli süreç ve teslim:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARASU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONU ÇERÇEVESİNDE, HAKKINDA 24 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.