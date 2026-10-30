Dolar 49,9440 +0,07%
Euro 55,7579 -0,04%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.269,59 -3,15%
EUR/USD 1,1159 -0,19%
Brent Petrol 113,50 +2,44%
--°

Karasu'da teknik ve fiziki takiple hakkında 24 yıl 10 ay 57 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

Karasu'da yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda, hakkında 24 yıl 10 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. yakalandı ve cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 19:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Karasu'da teknik ve fiziki takiple hakkında 24 yıl 10 ay 57 gün hapis cezası bulunan firari yakalandı

Karasu'da firari şüpheli yakalandı:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hakkında 24 yıl 10 ay 57 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri S.Ç. (36) yakalandı. Operasyon, Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Sokaklar Güvende' uygulamaları kapsamında yapıldı.

Operasyon ve takip:

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, saha ve takip çalışmaları yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezası kesinleşmiş olan S.Ç.'nin ilçede olduğu tespit edildi ve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adli süreç ve teslim:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KARASU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN &quot;SOKAKLAR GÜVENDE&quot; OPERASYONU ÇERÇEVESİNDE...

KARASU İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN "SOKAKLAR GÜVENDE" OPERASYONU ÇERÇEVESİNDE, HAKKINDA 24 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN UYUŞTURUCU TACİRİ YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Havza'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
images

Erfelek-Sinop yolunda virajı kaçıran otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
images

Çanakkale'de otobüs motor yangını sonrası kullanılamaz hale geldi
images

İki aracın arasından geçerken çarpıştı: İstiklal Caddesi'nde motosikletli yarala...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ayvalık'ta zeytin hasadı ve kültürel miras festivalle vurgulandı

Havza'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Erfelek-Sinop yolunda virajı kaçıran otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kaymakam Hökelekli Üzümlü'de pancar hasadını üreticilerle yerinde değerlendirdi

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Muğla'nın arama kurtarma köpekleri Afyonkarahisar sınavını başarıyla tamamladı

sahte rapor tuzağı: ikinci el araç alımında yapay zekaya dikkat