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Yola çıktığı Frankfurt'tan Anıtkabir'e: 4 bin 200 kilometrelik patenle örnek yürüyüş

Frankfurt'tan 25 Temmuz'da yola çıkan 53 yaşındaki Murat Sağlam, Atatürk fotoğraflı bayrağıyla saatte ortalama 30 km hızla 43 günde Kocaeli'ye ulaştı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yola çıktığı Frankfurt'tan Anıtkabir'e: 4 bin 200 kilometrelik patenle örnek yürüyüş

Rotası ve kilometreleri:

Almanya'nın Frankfurt kentinden 25 Temmuz tarihinde patenleriyle yola çıkan 53 yaşındaki spor eğitmeni Murat Sağlam, Anıtkabir'e ulaşmayı hedefleyerek binlerce kilometrelik bir rota izliyor. Üzerinde Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu Türk bayrağı taşıyan Sağlam, Almanya'dan başlayıp sırasıyla Avusturya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan güzergahını kullanarak Türkiye topraklarına giriş yaptı.

Yolculuğunda saatte ortalama 30 kilometre hızla ilerleyen Sağlam, 43 günde toplam 4 bin 200 kilometre katedip 10 ülke geride bırakarak Kocaeli'nin Darıca ilçesine ulaştı. Burada verdiği kısa molada hedefinin Anıtkabir olduğunu ve Ankara'ya doğru yoluna devam edeceğini belirtti.

Zorluklar ve destek:

Sağlam yol boyunca doğanın zorlu yönleriyle mücadele ettiğini, özellikle dağlık etapların ağır geçtiğini aktardı. 'Bin 500 metre dağlara tırmandım. Bazen patenleri çıkartmak zorunda kaldım ama yine de başardım,' diyerek yüksek rakımlı geçişlerin gerektiği eforu özetledi. Fiziksel önlemler kapsamında dinlenme aralarında ayaklarını soğuk suya koyduğunu, yedek pateni yanında taşıdığını ve '500 metreden sonra patenlerin tekerleklerini değiştiriyorum' şeklinde uygulamalar yaptığını anlattı.

Güzergahı üzerinde sınır geçişlerinde herhangi bir sorun yaşamadığını ve yerel halktan büyük destek gördüğünü vurgulayan spor eğitmeni, 'Beni evlerinde misafir edenler oldu. Yemek ikram ettiler, çok büyük destek çıktılar. Sosyal medyada da bana destek olanlar oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum' sözleriyle karşılaştığı misafirperverliği ifade etti.

Hedef ve mesajı:

Geriye kalan yaklaşık 500 kilometrelik mesafenin ardından Ankara'ya ulaşmayı planlayan Sağlam, yolculuğunu yalnızca kişisel bir meydan okuma olarak görmüyor. 'Sınırlarda hiçbir sıkıntı yaşamadım, aksine bana destek oldular, bu bana motivasyon oldu. Girmiş olduğum bu yolda doğru olduğumu ve bir umut köprüsü olduğumu düşünüyorum,' diyerek toplumla kurduğu bağı anlattı. Ayrıca açıkça 'Amacım çocuklara spor yapmaları için örnek teşkil etmek' ifadelerini kullanarak bu uzun yolculuğun altındaki asıl motivasyonu vurguladı.

Sağlam'ın patenle Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan bu yolculuğu, hem dayanıklılık örneği hem de sporun yaygınlaşmasına dönük bir farkındalık hareketi niteliği taşıyor. Anıtkabir'e ulaşma hedefiyle devam eden rota, Bolu Dağı gibi kritik geçişleri de içeriyor ve tamamlandığında gençlere yönelik güçlü bir motivasyon hikayesi oluşturacak.

MURAT SAĞLAM (53)

MURAT SAĞLAM (53)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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