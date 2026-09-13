Bir mikrofon ve bir istek, İsmet Gökşen Parkı’na yeni saha kazandırdı

Esentepe Mahallesi'nde düzenlenen 'Söz Vatandaşta' buluşmasında mikrofonu alan bir çocuk, oyun sırasında topun kirlenmesinden yakınarak park içine halı saha yapılmasını talep etti. Talebi dinleyen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, isteği yerinde incelemek üzere gerekli talimatı verdi ve çalışma başlatıldı.

Toplantıda gelen istek:

Her hafta bir mahallede yapılan 'Söz Vatandaşta' toplantısında söz alan çocuk, 'Belediye Başkanım, oyun oynarken topumuz kirleniyor. İsmet Gökşen Parkı'na halı saha yapabilir misiniz?' diye sordu. Başkan Kocagöz'ün yönlendirmesiyle Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri toplantının ardından alanda inceleme yaptı ve talebi değerlendirdi.

Saha yapımındaki adımlar:

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Esentepe Mahallesi 5408-5417 sokak kesiminde yer alan yaklaşık 2 bin 290 metrekarelik park alanı içinde futbol sahası için uygun yer belirlendi. Ekipler saha için altyapı ve zemin hazırlıklarına başladı; zemin çalışmaları tamamlandıkça saha çevresinde duvar örme işlemleri gerçekleştirildi ve oyun alanına kırmızı toprak serimi yapıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından futbol sahası, çocukların kullanımına sunulacak.

ESENTEPE MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN "SÖZ VATANDAŞTA" BULUŞMASINDA BİR ÇOCUĞUN DİLE GETİRDİĞİ FUTBOL SAHASI TALEBİ SONRASI KEPEZ BELEDİYE BAŞKANI MESUT KOCAGÖZ’ÜN TALİMATIYLA PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İSMET GÖKŞEN PARKI İÇERİSİNDE FUTBOL SAHASI YAPIMI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI.