Sonbaharda okullar açılırken bağışıklığı korumanın pratik yolları

Okullar açılırken alınması gereken temel önlemler

Elazığ Medilines Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serpil Arslan, sonbaharın gelmesi ve okulların açılmasıyla birlikte gribal enfeksiyonlar ve soğuk algınlıklarında artış beklendiğini belirtti. Arslan, hem çocuklar hem de erişkinler ve kronik hastalığı olanların dirençlerini korumak için basit ama etkili önlemler almaları gerektiğini vurguladı.

Kahvaltının önemi:

Arslan, güne dinç başlamak ve bağışıklık sistemini desteklemek için kahvaltının atlanmaması gerektiğini söyledi. Özellikle okul döneminde çocuklar için proteinli, karbonhidratlı ve yağ dengeli kahvaltı yapılmasının önemine dikkat çekti. Dengeli bir sabah öğünü, hem odaklanmayı artırır hem de gün içinde enerji düşüşlerini azaltır.

Sıvı tüketimi ve beslenme önerileri:

Havalar soğuduğunda susama hissinin azalabileceğini ancak vücudun su ihtiyacının sürmeye devam ettiğini belirten Arslan, günlük sıvı alımının 2 litre seviyesinin altına düşürülmemesini önerdi. Taze sıkılmış meyve sularının destekleyici olabileceğini; ancak çay, kahve ve asitli içeceklerin bağışıklık üzerinde olumlu katkı sağlamadığını, hatta olumsuz etkileyebileceğini ifade etti. Beslenmede ise direnci yükseltmek için balık, tavuk ve et gibi protein kaynaklarının düzenli tüketilmesi gerektiğini ekledi.

Uyku, giyim ve kronik hastalık yönetimi:

Arslan, bağışıklığı güçlü tutmak için hem çocuklarda hem erişkinlerde kesintisiz 8 saat uyku önerdi. Mevsime uygun giyinmenin ve ani ısı değişimlerine karşı korunmanın önemine değindi. Çok kapalı ve havasız ortamlarda uzun süre kalınmaması gerektiğini belirten uzman, kronik hastalığı olan kişilerin rutin sağlık kontrollerini aksatmaması; tansiyon, şeker ve kalp rahatsızlığı gibi durumlarda ilaç düzenlemelerini hekimleriyle gözden geçirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Arslan'ın mesajı özetle, soğuyan havalar ve okul döneminin başlamasıyla birlikte basit hijyen, doğru beslenme, yeterli sıvı alımı ve uyku düzenine dikkat ederek hem çocukların hem de yetişkinlerin hastalıklara karşı dirençlerinin artırılabileceği yönünde.

İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. SERPİL ARSLAN