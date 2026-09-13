Filografiyle geleneği yaşatan öğretmen yurt dışına açılmayı hedefliyor

Yasemin Kılınç ve filografi serüveni

Konya Selçuk Üniversitesi El Sanatları Öğretmenliği Bölümü mezunu olan El Sanatları Öğretmeni Yasemin Kılınç, Manisa'da 15 yıldır filografiyle uğraşıyor. Kılınç, Şehitler ve Halk Eğitim merkezlerinde kurslar vererek farklı yaş gruplarından çok sayıda öğrenci yetiştirdi.

Sanatçı, çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kütahya'da düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni'nde sergileme fırsatı buldu ve davetten dolayı bakanlığa teşekkür etti. Kılınç, geleneğin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekiyor.

Çalışma teknikleri ve malzemeler:

Filografinin tel kullanılarak gerçekleştirilen bir süsleme sanatı olduğunu belirten Kılınç, sanatın geçmişinin Osmanlı saraylarına kadar uzandığını ifade etti. Yapım aşamalarını şu şekilde anlattı: öncelikle desenler belirleniyor ve ahşap üzerine yerleştiriliyor, ardından çiviler çakılıyor ve teller farklı örgü teknikleriyle işleniyor.

Malzeme olarak 12 milimetrelik kabak kontrplak, filografi çivileri ve teller kullanılıyor. Kılınç, uygulamada hat yazıları, geometrik şekiller, bayraklar ve çeşitli motiflerin tercih edildiğini, böylece birbirinden farklı eserlerin ortaya çıktığını vurguladı.

Öğrenci profili ve gelecek hedefleri:

Filografiye ilginin her yaştan olduğunu söyleyen Kılınç, öğrencileri arasında 20 yaşındaki gençlerden 60 yaş ve üzerindeki katılımcılara kadar geniş bir yaş aralığı bulunduğunu aktardı. Gençlerin son dönemde özellikle yoğun ilgi gösterdiğini, çalışmanın aynı zamanda bir terapi işlevi gördüğünü belirtti.

Öğrencilerinin sıkça takıldığı bir durumu aktaran Kılınç, öğrencilerinden bazıları için "Hocam ne zaman başladık, ne zaman bitti? Biz zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyoruz" sözlerini paylaştı. Bu geri dönüşlerin, kursiyerlerin çalışmalardan mutlu ayrıldığını gösterdiğini söyledi.

Mesleki gelişimini sürdürme arzusu taşıyan Kılınç'ın en büyük hedefi ise sanatını uluslararası alana taşımak. Kılınç, "Bundan sonraki hedefim daha da yükselmek ve yurt dışına açılmak. Hem Türkiye’mi hem milletimi hem de kendimi tanıtmak istiyorum. Öğrenciler yetiştirmek, alanımda daha da ilerlemek ve yaptığım sanatı yurt dışında tanıtmak istiyorum" diyerek hedefini netleştirdi.

KÜTAHYALI SANATSEVERLERLE BULUŞAN VE MANİSA'DA 15 YILDIR FİLOGRAFİ SANATIYLA UĞRAŞAN EL SANATLARI ÖĞRETMENİ YASEMİN KILINÇ, FARKLI YAŞ GRUPLARINDAN ÖĞRENCİLERİNE GELENEKSEL SANATI ÖĞRETİRKEN, HEDEFİNİN TÜRK FİLOGRAFİSİNİ YURT DIŞINDA TANITMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.