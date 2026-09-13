Talas'ta sahaflar çarşısı yeni adresinde hizmete başladı

Sahaflar çarşısı yeni adresinde:

Talas Belediyesi’nin kültür alanına kazandırdığı Sahaflar Çarşısı, önceki konumu olan Yenidoğan Mahallesi Hocalı Parkı içinden alınarak Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı içerisine taşındı. Yeni mekân, kitapseverlerin kolay ulaşabileceği bir noktada hizmet veriyor ve yerel kültür hayatına yeniden hareketlilik kazandırdı.

Sahaf kültürünün yaşatılması:

Çarşıda; eski ve ikinci el kitapların yanı sıra dergi, plak ve nadide eserler yer alıyor. Mekân, geçmişe ait kültürel mirası bugünün okurlarıyla buluştururken, koleksiyoncular ve nostalji meraklıları için de önemli bir buluşma noktası oluşturuyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Sahaflar, bir toplumun hafızasını saklayan gönül insanlarıdır".

Belediyenin kültür rotasındaki rolü:

Talas Belediyesi sahaf çarşısını kütüphaneler, okuma alanları, yazar buluşmaları ve kültür etkinlikleriyle birbirine bağlayan bir uygulamanın parçası olarak konumlandırıyor. Bu yaklaşım, geçmiş ile gelecek arasında bir kültürel köprü kurulmasını hedefliyor ve Bahçelievler’deki yeni yer, bölgedeki kitap ve kültür meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.

TALAS BELEDİYESİNİN KÜLTÜR HAYATINA KAZANDIRDIĞI SAHAFLAR ÇARŞISI, YENİ ADRESİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLADI.