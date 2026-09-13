Sultanhisar'da talepleri yerinde çözen belediye ekipleri yoğun mesai yürütüyor

Sultanhisar'da saha çalışmaları:

Sultanhisar Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlardan gelen taleplerin karşılanması ve sorunların çözülmesi amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, gelen bildirimleri yerinde inceleyerek önceliklendirme yapıyor ve gerekli müdahaleleri anında planlıyor.

Başkan Yıldırımkaya'nın saha takibi:

Başkan Osman Yıldırımkaya öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında Yıldırımkaya ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulunuyor, ekiplerden devam eden işler hakkında bilgi alıyor ve yapılan hizmetleri yerinde değerlendiriyor. Bu ziyaretler, uygulanan müdahalelerin hızlandırılması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefiyle düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Çalışma biçimi ve öncelikler:

Belediye ekipleri, vatandaş taleplerine yönelik tespit edilen eksikliklere müdahale ederken altyapı, temizlik ve ulaşım gibi öncelikli alanlara ağırlık veriyor. Hafta içi ve hafta sonu ayrımı yapmadan sürdürülen mesaiyle ilçenin her noktasında ihtiyaçlara anında yanıt verilmesi amaçlanıyor. Ekipler gerektiğinde koordineli biçimde kısa süreli onarım ve düzenleme çalışmaları yapıyor.

Sultanhisar Belediyesi yetkilileri, sahadaki çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini ve vatandaş taleplerinin mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulması için takip ve müdahalelerin devam edeceğini bildirdi.

SULTANHİSAR BELEDİYESİ, İLÇENİN FARKLI NOKTALARINDA VATANDAŞLARDAN GELEN TALEPLERİN KARŞILANMASI VE SORUNLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.