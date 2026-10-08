Çan'da başlayan yangın ormana sıçradı; ekiplerin müdahalesiyle kontrol sağlandı

Çan'da çıkan yangın kontrol altına alındı:

Çan ilçesine bağlı Göle köyünde, Bağlar mevkiinde saat 14.30 civarında başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdahale ekipleri ve söndürme çalışmaları:

Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 4 arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor.

Zarar ve soruşturma:

Yangında toplamda 10 dönüm tarım arazisi ile 9 dönüm orman arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.