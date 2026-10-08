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Çan'da başlayan yangın ormana sıçradı; ekiplerin müdahalesiyle kontrol sağlandı

Çan ilçesi Göle köyünde saat 14.30'da başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü'nün havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı; 10 dönüm tarım ve 9 dönüm orman zarar gördü.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çan'da başlayan yangın ormana sıçradı; ekiplerin müdahalesiyle kontrol sağlandı

Çan'da çıkan yangın kontrol altına alındı:

Çan ilçesine bağlı Göle köyünde, Bağlar mevkiinde saat 14.30 civarında başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle tarım arazisinden ormanlık alana sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Müdahale ekipleri ve söndürme çalışmaları:

Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 4 arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor.

Zarar ve soruşturma:

Yangında toplamda 10 dönüm tarım arazisi ile 9 dönüm orman arazisi zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.

YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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