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Uykusuzluk ve yeni araç: Talas'ta sürücü park halindeki kamyonete çarptı

Kayseri Talas'ta uykusuz olduğunu söyleyen sürücü O.E., yeni aldığı otomobiliyle köşeyi döndükten sonra park halindeki kamyonete çarptı; yaralanma yok.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 05:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Uykusuzluk ve yeni araç: Talas'ta sürücü park halindeki kamyonete çarptı

Kazanın seyri:

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde, O.E. yönetimindeki 01 AZB 799 plakalı otomobil, boş yolda ilerlerken yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

Sürücünün ifadesi:

Sürücü, otomobili yeni aldığını ve henüz üzerime devrini almadığını belirtti. O.E., uykudan yeni kalktığını söyleyerek köşeyi döndükten sonrasını hatırlamadığını ifade etti; sürücü sözlerini şu şekilde aktardı: 'Köşeyi döndüm sonrasını hatırlamıyorum.' O.E. ayrıca, 'Uykusuzdum. Köşeyi döndüm, teker biraz sağ çekiyordu, ben de sanırım geri uykuya daldım. Ben alkolü normalde de kullanmıyorum. Alkol sevmediğim bir şey. Köşeyi döndüğümü hatırlıyorum ama döndükten sonrasını hatırlamıyorum. Yataktan yeni kalkmıştım. Otomobil benim ancak üzerime devrini almamıştım' dedi.

İşlem ve sonuç:

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı; daha sonra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi. Yapılan alkol testinde sürücünün alkolsüz olduğu belirlendi. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE BİR OTOMOBİL BOŞ YOLDA İLERLEYEN OTOMOBİL YOL KENARINDA PARK HALİNDE...

KAYSERİ’NİN TALAS İLÇESİNDE BİR OTOMOBİL BOŞ YOLDA İLERLEYEN OTOMOBİL YOL KENARINDA PARK HALİNDE DURAN KAMYONETE ÇARPTI. UYKUDAN YENİ KALKTIĞINI VE OTOMOBİLİ YENİ ALDIĞINI SÖYLEYEN SÜRÜCÜ, "KÖŞEYİ DÖNDÜM SONRASINI HATIRLAMIYORUM" DEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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