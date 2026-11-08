canik'in istanbul izlenimi: CANİKMAN ve stantlar yoğun ilgi gördü

Canik Belediyesi'nin İstanbul çıkarması

İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Samsun Tanıtım Günleri'nde Canik Belediyesi stantları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Stantlarda bilim ve teknoloji etkinlikleri, ödüllü yarışmalar ve yöresel tanıtımların yanı sıra Samsun'un dikkat çeken projeleri sergilendi.

CANİKMAN etkinliğe renk kattı:

Standın en çok ilgi çeken unsuru, Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN oldu. Ziyaretçiler CANİKMAN ile hatıra fotoğrafları çektirirken robotun özgün dansları ve sergilediği karate figürleri büyük alkış aldı. CANİKMAN ayrıca organizasyon alanında kırmızı beyaz renklerle kaplanan klasik Samsunspor minibüsünün önünde poz verdi; konuklar robota karanfil takarak anılaştı.

Etkinlikler, yarışmalar ve ziyaretçi etkileşimi:

Standlarda düzenlenen ödüllü yarışmalar ve bilim-teknoloji uygulamaları ziyaretçilere etkileşimli deneyimler sundu. Gençlerden yaşlılara kadar geniş bir katılımın olduğu etkinliklerde heyecanlı anlar yaşandı ve birçok katılımcı stantlarda sunulan tanıtım materyalleri ile bilgi edindi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, stantların tanıtım günleri boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirtti ve Canik için yeni projeler üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan Sandıkçı, kültürel değerlerin tanıtımı ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayan organizasyona emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Sandıkçı yaptığı konuşmada Canik'in bugününe ve geleceğine değer katacak projeler üretmeye devam edeceklerini, her yaştan hemşehriyi ve gençleri hedef alan çalışmalara yenilerini ekleyeceklerini ifade etti. Organizasyonun düzenlenmesinde katkı sunanlar arasında SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı ve yönetim kuruluna da teşekkür edildi.

Sonuç olarak, Samsun Tanıtım Günleri Canik Belediyesi için hem tanıtım hem de halkla doğrudan iletişim kurma bakımından verimli geçti; CANİKMAN ve interaktif stantlar ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

STANTLARDA ZİYARETÇİLER, TÜRKİYE'NİN NÜFUSA KAYITLI İLK İNSANSI ROBOTU OLAN CANİKMAN İLE BİR ARAYA GELME FIRSATI BULDU.