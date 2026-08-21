Canik'te er meydanında karakucak şenliği başlıyor

Canik Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Canik Muhtarlar Derneği ve bölge muhtarlarının iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali'nde pehlivanlar er meydanına çıkacak. Organizasyon, hem müsabakaların hem de yerel etkinliklerin buluşma noktası olacak.

etkinlik bilgileri:

Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali, 25 Ağustos Salı günü saat 11.00'de Başalan Mahallesi festival alanında başlayacak. Müsabakalar minikler, yıldızlar ve baş kategorilerinde yapılacak; ilçemizden ve ülkenin farklı şehirlerinden gelecek pehlivanlar birincilik için kıyasıya mücadele edecek.

başkanın mesajı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, festivalin ata sporu güreşin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek tüm vatandaşları festivale davet etti. Başkan Sandıkçı, "Birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştireceğimiz festivalle ata sporumuz güreşin heyecanına ve coşkusuna ortak olacağız" dedi.

Sandıkçı ayrıca şunları söyledi: "İlçemizden ve ülkemizin farklı şehirlerinden pehlivanlarımızın katılımıyla düzenleyeceğimiz Geleneksel Canik Karakucak Güreş Festivali’yle kültür ufkumuzun önemli duraklarından olan ata sporumuz güreşi hep birlikte geleceğe taşıyoruz. Hemşehrilerimiz ve gençlerimiz için birbirinden özel etkinliklerin ve aktivitelerin de yer alacağı güreş festivalimizde mücadele edecek olan tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Tüm hemşehrilerimizi Geleneksel Canik Güreş Festivalimize bekliyoruz".

CANİK KARAKUCAK GÜREŞ FESTİVALİ BAŞLIYOR