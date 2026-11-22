Olayın meydana gelişi

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde iki aracın çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı ancak bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

Kazanın detayları:

İddialara göre Hacer Alkan yönetimindeki 55 BH 313 plakalı hafif ticari araç, Hasan Kudu idaresindeki 55 TH 080 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu; olay yerinde trafiğin kontrollü olarak akışı sağlandı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada sürücü Hasan Kudu ile otomobilde bulunan Şuheda Kudu, Zümra Kudu ve Yaman Kudu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hızlıca sağlık ekiplerine teslim edildi ve tedavi için Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin yetkililerden resmi bir açıklama bekleniyor.

Olay yerinde görev yapan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; görgü tanıkları ve sürücüler ifadelerine başvuruldu. Yetkililer, kaza nedeni ve oluş biçimiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için sürücüleri hız ve takip mesafesi konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.