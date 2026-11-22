Olayın seyri ve gelen tepkiler:

Olay, dün İzmit ilçesindeki yaklaşık 700 yıllık tarihi Orhan Camisi çevresinde sabah namazı saatlerinde yaşandı. İddiaya göre namaz için camiye gelen bir vatandaş, aracını park ettiği gerekçesiyle bir kişinin saldırısına maruz kaldı. Saldırganın vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Kocaeli Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri camiyi ziyaret ederek cemaate destek verdi. Dernek üyeleri, olayı kınadı ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

olayın arka planı ve park sorunu:

Dernek Başkanı Gökhan Tarım, Orhan Camisi çevresindeki dar sokaklar nedeniyle bölge halkının zaman zaman ulaşım zorluğu yaşadığını belirtti. Tarım, komşuların ambulans, itfaiye gibi elzem durumlarda yolun kapanmasını istemediğini vurgulayarak, bu hassasiyetin anlaşılabilir olduğunu söyledi. Ancak Tarım, yaşanan sert tepkileri kabul etmediklerini açıkça ifade etti: "Haklıyken haddi aşarak hak aranmasını kabul etmiyoruz."

Tarım, cami derneği yönetimi ile imam hatip tarafından programlar öncesinde dubalar yerleştirilip cami içindeki ekranlardan yazılı ve sesli uyarılar yapıldığını; cemaatin yanlış park edenleri 3-5 dakika içinde uyarıp araçlarını çekerek trafik akışını sağladığını anlattı.

derneğin çağrısı ve hukuki süreç:

Tarım, tartışmanın muhatabının sürekli cami ve imamla problem yaşayan bir kişi olduğunu, benzer gerginliklerin daha önce de yaşandığını belirtti. Dernek, olayın adli mercilere intikal ettiğini ve adli makamlarca soruşturma başlatıldığını hatırlattı. Hukuki sürecin takipçisi olunacağı ve hakkın hukuk çerçevesinde aranacağı belirtildi.

Dernek üyeleri, caminin hem temsil edildikleri mekan hem de İslami bir sorumluluğun merkezi olduğunu ifade ederek, olayın anlık öfke ve provokasyonlarla büyütülmemesi çağrısında bulundu. Tarım, camiye gelecek misafirlerin huzur içinde ağırlanmasının önemine dikkat çekti ve daha büyük bir gerginliğe sebep olabilecek girişimlerden kaçınılmasını istedi.

Sonuç olarak dernek, hem cemaate destek vermeyi sürdüreceklerini hem de olayın sağduyu ile kapanmasını temenni ettiklerini bildirdi; hedefin camiye, imama veya İslam'a zarar gelmemesi olduğu vurgulandı.

OLAY, İZMİT İLÇESİNDEKİ YAKLAŞIK 700 YILLIK TARİHİ ORHAN CAMİSİ ÇEVRESİNDE SABAH NAMAZI SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ