Palu'da Murat Nehri'nde su samuru görüntülendi

Elazığ'ın Palu ilçesinde, dünya genelinde koruma altında olan su samuru Murat Nehri'nde görüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa süre sonra hayvan suya dalarak gözden kayboldu.

görüntülenme anı:

Görüntüde su samurunun su yüzeyinde bir süre yüzdüğü, daha sonra suya dalarak uzaklaştığı görülüyor. O anların cep telefonu kamerası ile kayda alınması, nadir rastlanan bu tür olayın yerel düzeyde belgelenmesini sağladı.

bilimsel ve yerel önem:

Su samuru, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmede tehlikeye yakın kategoriyle izleniyor. Murat Nehri'nde görülmesi, bölgedeki sucul yaşamın varlığına işaret ediyor ve türün korunmasına dair farkındalık yaratıyor.

Bu tür gözlemler, koruma çalışmaları ve yerel ekosistemin izlenmesi için önemli veri sağlıyor. Yetkililer ve doğa gönüllüleri tarafından kaydın paylaşılması, su samurlarının korunmasına yönelik dikkat ve adımların artmasına katkı verebilir.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE DÜNYADA BİRİNCİ DERECEDE KORUMA ALTINDA BULUNAN SU SAMURU CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ.