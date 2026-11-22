Kambertepe'de çobanın ve keçisinin çikolata savaşı gönülleri ısıttı

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Kambertepe köyünde yaşayan Yılmaz Uygur, daha önce derede bulduğu kırık televizyon kasasıyla sunduğu mizahi hava durumu bülteniyle tanınıyordu. Bu kez doğada çikolata yerken kayda takılan anlar, Uygur ile keçisinin arasındaki sıcak ilişkiyi gözler önüne serdi.

Görüntüler ve tepkiler:

Uygur çikolatasını yerken keçisinin yanına gelmesi ve çikolata istemesiyle başlayan anlar, kısa sürede gülümseten bir mücadeleye dönüştü. Keçinin çikolataya ulaşmak için verdiği sevimli tepkiler objektiflere yansırken, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Mizah ve samimiyetin birleşimi:

Doğal tavırları ve samimi paylaşımlarıyla tanınan fenomen çobanın bu görüntüleri, hem günlük hayatın sıcaklığını hem de yapaylıktan uzak bir mizah anlayışını gösterdi. Kırık televizyon kasasıyla başlayan mizah geleneği, bu kez keçisiyle paylaşılan küçük bir anıyla yeniden canlandı.

Yaşanan kısa ama etkili anlar, köy yaşamının içinden gelen bir mizah dili ve samimiyetle izleyicilere ulaştı; görüntüler sosyal medyada ve çevrede tebessümle karşılandı.

ELAZIĞ’DA FENOMEN ÇOBANIN KEÇİSİYLE ÇİKOLATA MÜCADELESİ GÜLÜMSETTİ