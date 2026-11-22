Adıyaman'da çukura giren otomobilin tekeri kopunca sürücü tamirle yoluna devam etti
Olayın gelişimi:
Adıyaman merkez eski Kahta Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin lastiği yoldaki çukura girince teker yerinden koptu. Araç, hareket kabiliyetini kaybederek bulunduğu yerde kaldı.
Müdahale ve sonuç:
Olay yerine çağrılan tamir ustası gelerek kısa süre içinde müdahalede bulundu ve teker değiştirildi. Tamirin tamamlanmasının ardından sürücü aracına binerek bulunduğu yerden ayrıldı.
ADIYAMAN’DA, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN TEKERİ GİRDİĞİ ÇUKURDAN DOLAYI KOPTU.
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