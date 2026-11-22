Operasyonun kısa özeti:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftalık sürede 10 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda toplam 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı, şüphelilerden 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ele geçirilen ürünler:

Yapılan aramalarda 2 milyon 115 bin adet makaronın yanı sıra 2 bin 278 paket elektronik sigara tütünü ve kartuşu, bin 560 paket kaçak sigara, 340 paket nikotin poşeti ve 200 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ekipler ayrıca 80 paket kaçak tütün ile 47 paket kaçak nargile tütünü'ne el koydu.

emniyet çalışmaları ve süreç:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER