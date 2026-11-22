Kağıthane'de otoparka yönelik silahlı saldırı

İstanbul Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde 17 Ekim Cumartesi günü saat 12.15 sıralarında bir otoparka silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine plakasız beyaz bir otomobille gelen kapüşonlu şüpheli, araçtan inerek otoparkın önüne doğru ateş açtı. O sırada otoparkın önünde oturan iki kişi silah sesleriyle panikleyerek kaçtı.

Saldırı anları çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, otoparkta bulunan araçlara da mermi isabet etti. Olayda hedef alınan araçların plakaları 61 AIV 258, 34 BM 9713 ve 34 GDK 467 olarak kayda geçti.

Olayın gelişimi:

Şüpheli saldırının ardından otomobile binip beraberindeki kişiyle kaçmaya çalıştı. Olay yerine kısa sürede çarşı ve mahalle bekçileri ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen kaçışa devam eden şüpheliler, geri manevra yapan araçla kaçmaya çalıştı; bu esnada polis ve bekçiler ateşle karşılık verdi.

Çatışma ve müdahale anları, çevre güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler, olayın kısa süre içinde kontrol altına alınmaya çalışıldığını gösterdi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olay sonrası başlatılan soruşturmada ekipler, şüphelilerin kaçış güzergâhını teknik takip ve saha çalışmalarıyla izledi. Yapılan titiz çalışmanın ardından saldırıda kullanıldığı tespit edilen plakasız otomobil, Sarıyer Gümüşdere Mahallesi'ndeki Kilyos ormanlık alanında terk edilmiş halde bulundu.

Operasyon kapsamında toplam 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan adliyeye sevk edilenler arasında bulunan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kağıthane’de otoparka silahlı saldırı: Polis ve bekçiler karşılık verdi